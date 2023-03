Atletas transgénero ya no podrán competir en categorías femeninas

World Athletics, la federación internacional de atletismo acordó este 23 de marzo de 2023 que las atletas transgénero no podrán competir en categoría femenina en pruebas internacionales.

El presidente del organismo, Sebastian Coe, declaró que a partir del 31 de marzo no se permitirá participar en competiciones que puntúen para el ránking mundial a ninguna atleta transgénero que haya pasado por la pubertad masculina.

The World Athletics Council has made a number of important decisions regarding the future participation of the Russian and Belarusian Member Federations in athletics, and the eligibility regulations for athletes who are transgender or who have Differences of Sexual Development.