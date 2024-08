Daniel Pintado y Glenda Morejón, medallistas de Ecuador en los Juegos Olímpicos de París 2024, llegaron a Quito este jueves 15 de agosto, para conversar con los medios de comunicación sobre su brillante actuación.

Daniel Pintado fue el mejor deportista de Ecuador en los Juegos Olímpicos. En los 20 km marcha ganó, con autoridad, la medalla de oro, mientras que en los relevos mixtos, junto con Morejón, se quedaron con la de plata, solo superados por el binomio español.

Más noticias:

A Pintado y Morejón, también los acompañan el nadador David Farinango, puesto 17 en la prueba de los 10 km de aguas abiertas, y Aimara Nazareno, atleta que compitió en los 200 metros planos.

Tanto Pintado como Morejón fueron recibidos en Cuenca e Ibarra, sus ciudades de origen, con multitudinarios homenajes de agradecimiento por lo realizado en París, con cientos de personas que se volcaron para verlos pasar en las caravanas organizadas en su honor.

Los Juegos Olímpicos de París 2024 para Ecuador fueron los más exitosos en su historia. A las medallas de oro de Pintado y de plata junto a Morejón, se sumó, también la plata, de Lucía Yépez, y los bronces de Neisi Dajomes y Angie Palacios.

Foto: Instagram danielpintado1.

(En vivo) Daniel Pintado y Glenda Morejón en rueda de prensa

09:40. Daniel Pintado, Glenda Morejón y Anahí Suárez son parte de esta rueda de prensa en el norte de Quito.

09:41. Daniel Pintado está acompañado de su familia. Carga a su pequeña hija en brazos.

09:51. Anahí Suárez: mi mamá no me daba permiso para ir a las pruebas de selección. Me tuve que escapar por la ventana para unirme a los primeros entrenamientos.

09:53. ⁠Daniel Pintado: mi familia es lo más importante. Cuando inicie en el deporte los primeros zapatos fueron por una colecta de mi familia.

09:54. Daniel Pintado: fui padre a los 19 años. Nico, mi primer hijo, fue una gran motivación y lo sigue siendo.

09:56. Daniel Pintado: Andrés Chocho es una parte importante en mi carrera. Con él mejoramos mis resultados.

09:57. ⁠Daniel Pintado: antes de la competencia en París estaba nervioso, me puse a llorar. Mi hijo me trasmitió tranquilidad.

09:58. Daniel Pintado: fue una competencia muy espiritual. A los 100 metros de la meta no creía que iba a ser campeón olímpico.

Daniel Pintado reveló como ganó la medalla de oro

Sobre la estrategia para ganar la medalla de oro, Pintado declaró el 13 de agosto, que con su técnico, Andrés Chocho, tenían “una estrategia clara desde hace mucho tiempo“, para quedarse con el primer lugar en los Juegos Olímpicos, que “era el sueño” de su vida.

“Hay competencias en las que se busca marchar lo más rápido posible y en otras ganar la medalla de oro (…) Tuvimos un preolímpico en La Coruña en donde nos dimos cuenta de que teníamos potencial para ganarles a todos y nos faltaba mejorar el remate”, agregó.

Detalló que durante la carrera, Chocho se encargó de darle “instrucciones diferentes”, por ejemplo, en las primeras vuelta el objetivo era “mantenerse en el grupo” de los líderes, para al final “meter la sexta velocidad” para hacer el cierre fulminante que le sirvió para ganar la medalla de oro.

“Yo creí que me faltaban dos vueltas, pero cuando escuché la campana me di cuenta de que tenía que sacar la sexta (velocidad) y prácticamente dejar todo. Cuando faltaban los últimos 200 metros sabía que lo iba a conseguir“, recordó el atleta de 29 años.

Mientras se acercaba a la meta, Pintado contó que se sentía incrédulo de lo que estaba viviendo y en ese momento pensaba en “su familia, sus hijos y todo el trabajo” realizado para conseguir la ansiada medalla de oro.

Foto: EFE.

No te pierdas – El Confesionario con Carla Pérez