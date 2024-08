Tras un mes de mucha intensidad y varios momentos históricos e icónicos, los Juegos Olímpicos de París 2024 finalizaron el domingo 11 de agosto, para dar paso a la nueva sede que será en Los Ángeles en 2028.

Para esta nueva cita olímpica, el Comité Olímpico Internacional anunció la inclusión de cinco deportes, algunos que regresan, tras un corto periodo, otros que vuelven después de más de 100 años y uno, que tendrá su debut.

Los Juegos Olímpicos regresan a Estados Unidos 32 años después con Los Ángeles 2028, tras realizarse en Atlanta 1996. Y por su regreso, los nuevos deportes que estarán en la cita olímpica tienen que ver con su aceptación en el país norteamericano.

“La elección de estos cinco nuevos deportes está en línea con la cultura deportiva estadounidense y mostrará deportes estadounidenses icónicos al mundo, al tiempo que traerá deportes internacionales a Estados Unidos”, aseguró Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI).

Los nuevos deportes que dirán presente en Los Ángeles 2028 son el béisbol-softball, que regresan a la cita, tras estar presentes en Tokio 2020. También estarán el fútbol americano y el críquet, ambos con dos variantes del deporte original como la bandera y el Twenty20, respectivamente.

Los últimos dos deportes son el lacrosse, que tuvo su última aparición en 1908, y el squash, que tendrá su debut en unos Juegos Olímpicos.

Five sports have been proposed by the @LA28 Organising Committee for inclusion at the Olympic Games in Los Angeles in five years' time:



⚾ Baseball-softball

🏏 Cricket

🏈 Flag football

🥍 Lacrosse

⚫ Squash



The final decision will be made in the coming days. pic.twitter.com/kU1303jY0A