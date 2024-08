A pesar de no haber formado parte de las medallistas, los reconocimientos para Lisseth Ayoví no paran y Machala, su tierra natal, le dio un pletórico recibimiento. La ecuatoriana recibió una casa después de su destacada participación en los Juegos Olímpicos, donde consiguió el cuarto lugar y un diploma olímpico.

Entre lágrimas y con la voz quebrada, la deportista orense recibió las llaves de su nueva vivienda después de París 2024. La sonrisa permanente del certamen no se alteró, pero sí se modificó con el llanto y la emoción de la atleta.

Antes, esta había tenido el recibimiento de autoridades y su entorno en las instalaciones de la alcaldía machaleña. Allí, esta fue recibida con un canto general de “feliz cumpleaños” debido a que tuvo su onomástico previo a los Juegos Olímpicos y sopló las velas en un pastel.

La casa para Ayoví fue entregada de parte del Municipio de Machala y la empresa privada. Al no haber conseguido medalla, la tricolor no pudo acceder a los premios que otorga el gobierno nacional, los cuales oscilan entre los 100 mil y 250 mil dólares.

Lisseth Ayoví y su emoción tras recibir su casa

Ayoví recibió las llaves de parte del alcalde Darío Macas y junto a ‘Bananerito‘, masco del Orense, equipo de la Liga Pro. Tras ello, la atleta machaleña dio unas palabras a raíz del gesto.

“No tengo palabras. Es tanto el sacrificio que he hecho durante mi carrera deportiva. Lograr un hogar no es nada fácil y lo he venido haciendo con todo lo que he ganado. He soñado siempre con eso y, gracias a Dios, se hizo realidad“, mencionó la deportista tricolor.

La ecuatoriana de 26 años logró el premio después de los primeros Juegos Olímpicos de su historia. A su vez, ella consiguió el cuarto puesto tras superar su mejor marca.

Machala no tuvo reparos en la celebración hacia Lisseth Ayoví

La llegada de Lisseth Ayoví también contó con el apoyo del pueblo machaleño, que se conminó en las calles para recibirla. En una caravana por la capital orense, esta saludó a los aficionados y fue cobijada con la bandera de la ciudad.

Las bengalas, el humo de colores, gritos de apoyo, papel picado y saludos de la ciudadanía acompañaron al recorrido. Tras ello, la tricolor brindó una rueda de prensa junto a la Federación Deportiva de El Oro.

En sus intervenciones, Ayoví se mostró satisfecha con su participación, aunque consideró que sí pudo levantar más peso. A su vez, agradeció al país y a su familia.