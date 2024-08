La pesista Lisseth Ayoví regresó a Ecuador después de obtener el cuarto puesto en los Juegos Olímpicos de París 2024 y su tierra natal le dio un eufórico recibimiento. Las calles de El Oro se pintaron de colores en una multitudinaria caravana y la atleta también se hizo con un premio por su participación.

Durante la mañana de este martes 13 de agosto del 2024, la deportista ecuatoriana arribo hacia Machala después de conseguir un diploma olímpico en la cita deportiva. Ella finalizó en cuarto puesto en levantamiento de pesas en la categoría de 81 kilogramos.

Más noticias:

Para su llegada, El Oro la recibió con un camión adecuado con una tarima y sus espacios se inundaron con multitudes que aplaudieron y saludaron a la ecuatoriana. Las bengalas se tomaron el ambiente y el humo de colores lo inundó mientras la pesista aplaudía y correspondía a los reconocimientos desde su posición.

Así #Machala recibió a la cuarta mujer más fuerte del mundo, Lisseth Ayovi, orgullo Orense

🎉🎉💪🏻💪🏻 pic.twitter.com/ECfDm6mpu8 — MirkaOrellana (@mirka_orellana) August 13, 2024

El papel picado y las banderas de la provincia acompañaban la ceremonia mientras esta se cobijaba con una de ellas. Con un uniforme similar al de los colores, la pesista ondeaba el estandarte y se lo llevaba hacia el corazón.

Antes, la deportista tuvo la bienvenida de la Federación Deportiva de El Oro (FEDEORO) con una ceremonia y una cena. A su vez, le agradeció por el logro, le otorgó un ramo de rosas y recibió una serenata en virtud de su cumpleaños previo a los Juegos Olímpicos de País 2024.

Lisseth Ayoví no se mueve de El Oro tras los Juegos Olímpicos y está satisfecha con su papel

Después de su contacto con el pueblo orense, Ayoví brindó una rueda de prensa junto a Fedeoro. Allí se refirió a su participación dentro de los Juegos Olímpicos y a su futuro luego de la participación en la cual obtuvo el cuarto puesto.

La pesista señaló que no se moverá de El Oro debido a que allí tiene a su familia y es donde ha realizado su preparación y ha permanecido toda su vida, por lo cual el trasladarse no es una opción. En torno a sus próximas competencias señaló que no irá al campeonato mundial y que tendrá un proceso de recuperación hasta fijar un nuevo calendario para volver a la plataforma.

Con respecto a París 2024, Ayoví sostuvo que con el haber estado allí ya se encontraba contenta y no se decepciona con su resultado. A su vez, agradeció a su familia por el apoyo, a allegados y a la alcaldía de Machala para continuar con su preparación.

“Me enfrenté a pesos que nunca en mi vida había enfrentado. Si hubiese jugado bien mi estrategia, creo que hubiese mejorado, pero son cosas que pasan. Fue una de mis mejores competencias y estoy contenta con el cuarto lugar. Mejoré siete kilos de mi mejor marca, que es algo que nunca me imagine“, señaló.

Una casa para Lisseth Ayoví

En la rueda de prensa, Dario Macas -alcalde de Machala- también señaló que la atleta recibirá una casa como reconocimiento a su papel en los Juegos Olímpicos de París 2024. La entrega se planificó para la tarde de este 13 de agosto.

Lisseth Ayoví volvió a recibir un cántico por su cumpleaños y sopló un pastel. A su vez, recibió las llaves de su nuevo hogar entre lágrimas y agradeció el gesto.