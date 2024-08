Daniel Pintado es hoy por hoy el deportista más requerido por los medio de comunicación y los ecuatorianos, que quieren tener un testimonio y recuerdo con el doble medallista en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Y no es para menos el revuelo que Daniel Pintado desató en Ecuador. Es el primer deportista nacional que logra ganar dos medallas en una misma edición de los Juegos Olímpicos.

La primera medalla de Pintado se registró el jueves 1 de agosto. Ganó, y con autoridad, la prueba de los 20 km marcha, igualando lo realizado en Atlanta 1996 por Jefferson Pérez, el primer medallista olímpico de oro que tuvo Ecuador en toda su historia.

El miércoles 7 de agosto hizo dupla con Glenda Morejón y ganaron la de plata en los relevos mixtos de marcha, entregando al país una nueva medalla olímpica que se celebró por partida doble, con especial atención en Cuenca e Ibarra, sus ciudades de origen.

El lunes 12 de agosto llegó al país y los reconocimientos no se han detenido. En Cuenca una multitud se apostó en las principales calles el martes 13 para agradecer a su nuevo campeón olímpico.

La fiesta se extendió hasta la noche en la explanada del estadio Alejandro Serrano Aguilar, donde también estuvieron como invitados los Zuchos del Vado, la banda preferida por Pintado, que festejó junto a ellos subido en la tarima armada en su honor.

El jueves 14 llegó a Quito y mantuvo un entretenido conversatorio con los medios de comunicación.

Ahí reveló más detalles de como se gestó su triunfo en los 20 km marcha y como fue que le nació la idea de festejar a lo Cristiano Ronaldo, al pie de la icónica torre Eiffel.

Daniel Pintado, medalla de oro en marcha, en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Daniel Pintado y su emblemático festejo

Daniel Pintado cruzó la meta de los 20 km marcha con un tiempo de 1:18:55. Detrás de él llegaron el brasileño Caio Bonfim y el español Álvaro Martín Uriol, medallista de oro en los relevos mixtos, junto a María Pérez.

Inmediatamente, el ecuatoriano festejó con el mundialmente conocido ‘siuuu’, la marca registrada del portugués Cristiano Ronaldo, que, en cierto modo, cambió la forma de gritar un gol entre sus millones de seguidores.

“El festejo a lo Cristiano Ronaldo no estaba planificado. Me salió en el momento. Luego me pregunté, ¿qué estoy haciendo?”, contó el cuencano, con una gran sonrisa dibujada en su rostro, al recordar este inolvidable momento de su carrera.

Reveló que la noche anterior a la competencia “no pudo dormir” por la expectativa generada por su participación en París 2024, por lo que recurrió a su familia para encontrar tranquilidad y serenidad.

“Antes de la competencia estaba nervioso y me puse a llorar. No sabía lo que me pasaba. Mi hijo, Nico, me transmitió tranquilidad con una llamada telefónica”, dijo.

Finalmente, Pintado mencionó que “no estaba listo” para toda la atención que ha recibido desde el momento que ganó la medalla de oro, pero que se siente agradecido por las muestras de cariño y afecto de los ecuatorianos.

“Jefferson Pérez me dijo que la verdadera medalla no es la de metal, sino que son las historias de motivación que hay detrás de cada persona que nos ven como inspiración”, reflexionó.

Foto: EFE.

