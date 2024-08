Alex Arce es el delantero de moda de Liga de Quito y la Liga Pro en el 2024. El paraguayo es el principal goleador del torne y fue seleccionado por su país para la Copa América que se jugó en Estados Unidos.

El nombre de Alex Arce empezó a tomar fuerza en Ecuador desde que Liga de Quito lo contrató a inicios de año, desde donde llegó de Independiente Rivadavia de Argentina, con el cartel de ser un letal frente al arco rival.

Más noticias:

Y no defraudó. En el debut con Liga en la Recopa Sudamericana ante Fluminense en el estadio Rodrigo Paz Delgado fue el encargado de anotar el 1-0 definitivo, ya cuando el partido entraba en su cierre y parecía que el 0-0 estaba clavado.

En la Liga Pro está imparable y ya llegó a 17 goles en la misma cantidad de fechas. Su poderío goleador es tal que vence el arco rival cada 67 minutos, una cifra que lo coloca entre los delanteros más temibles del continente.

En la Copa Sudamericana también marcó y ayudó a que LDU clasifique a los cuartos de final, tras vencer a un complicado Always Ready de Bolivia, que estuvo a un gol de dar la sorpresa y dejar en el camino al cuadro que supo levantar el trofeo de campeón en 2009 y 2023.

En el único torneo que el paraguayo quedó debiendo fue en la Copa Libertadores. En seis presentaciones anotó dos goles que en el balance final fueron insuficientes y no evitaron que los albos queden eliminados en la fase de grupos.

Ese buen presente lo han puesto en el radar de otras ligas de Sudamérica. El Corinthians de Brasil fue el que más interés mostró, pero se quedará con las ganas de sumarlo a su plantel, al menos, por lo que resta del año.

Foto: API.

Un hecho fortuito decidió el futuro de Alex Arce

Michael Estrada estará fuera de las canchas por 21 días por un desgarro que sufrió el pasado sábado 10 de agosto ante Cumbayá, en la segunda fecha de la segunda etapa de la Liga Pro.

Este hecho fortuito frenó en seco la salida de Alex Arce, que fue tentado por Corinthians, uno de los equipos más poderosos de Brasil y de Sudamérica.

Miguel Gareppe, representante del goleador paraguayo, dio más detalles de la negociación que llevaba adelante con los brasileños, además de confirmar que su representado terminará el año con LDU.

“Corinthians hizo todo el esfuerzo y el empeño para llevarse a Alex. Atendieron los requerimientos del jugador y del club“, comentó Gareppe, dando por zanjado esta negociación debido a que el mercado de pases en Ecuador está cerrado.

Aseguró que “en un momento” hubo “un acuerdo” entre las partes y la negociación seguía su curso normal, pero todo se detuvo por la lesión de Estada, el otro delantero con el que cuentan en el plantel los albos.

“Liga no se puede quedar sin 9. Entendimos la parte del equipo y decidimos que Alex siga en Ecuador y no se mueva de ahí como estaba pactado desde un principio”, dijo en entrevista con La Unión AM, radio de Paraguay.

Sobre una propuesta del también brasileño Fluminense, confirmó que hubo “una consulta”, pero nunca hubo un proceso de negociación en curso.

Foto: API.

Arce tiene más goles que cinco equipos de la Liga Pro

Alex Arce ha marcado 17 goles en 16 partidos con la camiseta de Liga de Quito, con esa cifra, el paraguayo supera la cantidad de goles que han marcado cinco equipos de la Liga Pro.

El ariete tiene más goles que Orense (16), Macará (14), Libertad (12), Delfín (11) y Cumbayá (10). Además, tiene la misma cantidad de anotaciones que Emelec (17).

Cabe mencionar, que Arce solo disputó 16 cotejos, mientras que los equipos ya llevan 17 partidos disputados.

Arce convirtió 14 goles en la Primera Etapa y dio una asistencia, mientras que en la segunda ya lleva tres goles y otra asistencia más. En total ha participado en 19 goles en 1 284 minutos.

Es decir, el paraguayo anota o asiste cada 67 minutos con la camiseta de Liga de Quito.

No te pierdas – El Confesionario con Carla Pérez