Cartas a Quito / 12 de junio del 2023

Desafío de la movilidad a escala humana

Los patrones urbanos de crecimiento extendidos causan mayor desplazamiento de vehículos, mayor consumo de tiempo y gasto energético desestabilizando los ecosistemas urbanos y del mismo modo el planeta, al punto de que nuestro entorno sea inhabitable para la especie humana. Hoy en día las nuevas tendencias en la conceptualización de las ciudades giran en torno al desarrollo orientado al transporte, no obstante, en cuestiones de movilidad se sigue priorizando al vehículo, dejando entrever que el aspecto social, ecológico y público queda en segundo plano frente a los reclamos de los automovilistas y el fomento del automóvil impropios de los modelos sostenibles del siglo XXI.

El modelo tradicional se enfoca en solucionar el tránsito vehicular con más vías con más vehículos, dejando atrás la importancia del espacio público que siempre ha sido privilegiado para el vehículo y no para la gente. Somos una sociedad retrógrada e insolidaria, donde prima el interés individual de poder circular tranquilamente en nuestro vehículo por encima del interés común de ofrecer un buen transporte público. El desafío debe orientar hacia una conversión de la pirámide de movilidad en que se priorice al ser humano como el centro de la vida urbana y la necesidad imperativa de promover la movilidad activa y el uso de transporte público de calidad como una solución sostenible, liderada por los ciudadanos y una gobernanza urbana a escala humana.

Vicente Mera Molina

Propuesta deuno de los candidatos a la Presidencia

No cabe duda que la eventual candidatura de Jan Topic es la que más “curiosidad” ha despertado, primero: por ser un individuo que hasta “pocas horas antes” era totalmente desconocido; segundo: por la alternativa que plantea para combatir la inseguridad; y, tercero: por los vínculos que tendría con ciertos políticos.

En el fondo Topic sería un mercenario que ha combatido en varios países, se sobreentiende, defendiendo sus respectivos intereses; que puede tener una alta “experiencia bélica” aplicable para un país en guerra, en la que felizmente el Ecuador no lo está o, al menos, no lo está todavía, pues una situación de enfrentamiento total es desconocida para nosotros, ya que las confrontaciones con el Perú, se concentraron solo en la frontera, no más.

Es cierto que la inseguridad es un proyecto prioritario para el País, pero no es el único, porque también es indispensable un programa de “mega inversiones” del Estado, por ausencia del sector privado para dotar de trabajo a los sectores marginados, que por pobreza han caído en manos, principalmente, del narcotráfico al carecer de ingresos mínimos que les permita comer todos los días; y, combatir los carteles de la droga es demasiado caro, siguiendo por ejemplo el caso de México por lo que en realidad estamos hablando de inversiones de paz y de guerra.

Pero lo más sorprendente de todo, es la “facilidad” con la que el Partido Social Cristiano le escogió, olvidando el riesgo altísimo de la propuesta no solo por sus elevados costos, sino por la eventual generalización de la guerra en “todo el territorio nacional”, pues los individuos a los que se les enfrentaría les sobra recursos por el narcotráfico y temperamento suicida.

La guerra no va a concentrarse en la frontera con Colombia de donde vendría la droga, ni solo en los puertos de embarque, ni en la frontera con Perú de donde estarían viniendo las armas, sino también en los principales centros urbanos como Quito y Guayaquil y otros más, para generar caos y terror en la población en el menor tiempo posible.

Topic plantea tres escenarios: No seguir haciendo nada, sabiendo que la inseguridad va a ser cada vez mayor; negociar con los narcotraficantes y tolerar todo o casi todo; o, combatirlos con liderazgo, inclusive haciendo acto de presencia, cuando fuere necesario no solo en los lugares de combate, sino inclusive en los centros penitenciarios para que los detenidos sepan que el Gobierno es el que manda.

Pero si le descartamos a Topic como candidato, ¿por quién podemos votar?.

Iván Escobar Cisneros