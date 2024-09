Pasaje técnico del bus urbano en Guayaquil

La determinación de la tarifa del transporte terrestre de cualquier tipo, es un cuento de nunca acabar, no se ponen de acuerdo autoridades y gremios. Difícil conseguir consenso firme y duradero si no se dispone de una base técnica. La obtención del pasaje técnico del bus urbano es compleja, si bien es cierto que el cálculo es simple: precio del bus en una unidad de tiempo, dividido entre la cantidad de pasajeros servidos en esa unidad de tiempo. Los elementos del cociente contienen variables de diferente grado de sensibilidad. Para el precio del bus: potencia del motor, valor de adquisición y vida útil, precio del combustible valor del mantenimiento, sueldo del conductor y ayudante, etc. Para la cantidad de pasajeros: densidad de la población, longitud de la ruta, velocidad de recorrido, frecuencia de salida, número de paradas, etc. Es por eso que el pasaje técnico no puede ser genérico, sino específico para cada ciudad. Guayaquil y Quito tienen alta densidad poblacional, alto parque automotor, sin embargo, la amplitud de las vías en Guayaquil permiten velocidades más altas que en Quito. Guayaquil posee dos sistemas de transporte urbano masivo, Metrovía y buses particulares, el análisis está dirigido al segundo sistema. Se trata de un bus nuevo de 240 HP de potencia, valor de adquisición 135000 USD, vida útil 15 años, diesel 1,75 USD/Galón, sueldo integrado del conductor 1000 USD/mes, sueldo del ayudante 700 USD/mes, jornada de trabajo 16 horas/día, gastos administrativos 25% y utilidad 5%, eso arroja un precio del bus igual a 19,50 USD/hora. Por otro lado, considerando valores promedio de: longitud de ruta, 20 Km, velocidad, 17 Km/hora, paradas cada Km, frecuencia de salida, 8 minutos, pasajeros equivalentes a 86 por viaje, eso arroja un rendimiento de 56 pasajeros/hora. Luego el pasaje para este bus en Guayaquil es 0,35 USD/pasajero.

Marco a. Zurita Ríos

¿Sí a Villa y Trump, todavía no a Milei, Meloni, Bukele…?

Con la narcopolítica y sin resguardo policial, murió Villa como prócer del 10-08-1809. Real opositor-presidente y el fraude agitaba al país. En 2017 Correa no podía ganar, sino con fraude, con Moreno era manejable e indígenas, gremios, políticos y empresarios lo ungieron en Carondelet y listo. ¿Y se burlaron del país y Páez en las calles? En Argentina, gracias a Dios, no controlan la Cámara N. Electoral. No eliminaron a Milei porque “subestimaron a él y al Pueblo”. Uno lo llamó “fenómeno barrial”. El fraude fue con el Estado candidato con 2 puntos del PBI, guita y asesores de Lula para Massa, restaron 5% de votos, uno pidió desaparecer boletas y amañaron los debates. Todo esto y más ocurre aquí, más CNE con apagón, dignidades a dedo y candidatos avalando el fraude como en Madurozuela. Plan B: desestabilización con funcionarios y legisladores que son mayoría como aquí, la no-Justicia, violencia en las calles con los “K” y “P” callados, 4 años al curro y empobrecimiento de Alberto-Cristina-Massa, más 12 años de los Kirchner. A Macri le tiraron 14 toneladas de piedras y lo callaron. Aquí, Moreno no dejó que Glas lo serruche, siguió el robo y golpe 2019. Al camarada Lasso chao con golpe 2022, Asamblea y CC. China si gana uno distinto solo hay que presionarlo, ¿pero no con Milei? ¿Resta liquidarlo, leyes y juicio ilegales? Con las “Fuerzas del Cielo de Dios”, Argentina “Luz de América y el Mundo”. ¿G. Wilders no pudo asumir de P. Ministro? No maten a Trump y sea presidente con su Pueblo frente a “Ka-mala y obscuros-globales”. ¿Crooks, avión con avería, hombre en mitin e iraní detenido? ¿Chao, libertad, democracia y Occidente con regres-mentirosos-corruptos-totalitarios-asesinos-narcos y botín Madurozuela…?

Juan Carlos Cobo Rueda