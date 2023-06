Ángel Fares, ganador de 'Handcycle' de la 15K, tiene una historia de perseverancia

Ángel Fares obtuvo el primer lugar en la categoría 'Handcycle' en la carrera 15k. Foto: Carolina Vasco/EL COMERCIO

Carolina Vasco (D)

Ángel Fares es un atleta de Chimborazo, de 40 años. Triunfó en la categoría 'Handcycle', este domingo 11 de junio de 2023 en la carrera 15k Quito Últimas Noticias. Su emoción se desbordó desde el momento en el que atravesó la línea de la victoria.

Amor al deporte

"Este triunfo es por el amor al deporte, la discapacidad no nos impide participar en carreras", fueron sus primeras palabras tras obtener el primer lugar.

Fares explica además que tiene tres hijos y que por el apoyo de sus pequeños ha logrado salir triunfante en las competencias.

Una silla de hierro

Desde el 2012 ha participado y ha obtenido triunfos. Ahora participa en la categoría 'Hancycle'. "Gracias a Dios ya existe esta categoría", dice emocionado. En años anteriores como en el 2018, participó en la competencia de Sillas de Rueda de Paseo.

"Me siento feliz orgulloso, sobre todo porque mi silla es ecuatoriana elaborada con hierro". Comenta que para ganar todo está en la mente, pero también en el esfuerzo de los entrenamientos, para obtener este tipo de resultados.

El 25 de junio de 2023 Fares también competirá en Manta en la categoría son 62 kilómetros, se trata de la Carrera Santa Martha. Espera y anhela llegar también al primer lugar.

Discapacidad

Ángel Fares comenta que su discapacidad se debe a que tuvo un accidente de tránsito el 1 de septiembre del 2008. "Estaba viajando de Ambato a Riobamba, me quedé sin luz en la moto y me choqué". Sin embargo, añade que se siente orgulloso porque su discapacidad no le impide realizar deporte.

"Además es una alegría que en la carrera 15k Últimas Noticias nos incluyan y reconozcan nuestro esfuerzo", agrega Fares.

