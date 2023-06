La peruana Rocío Cantará ganó la 15K en los últimos metros

La peruana Rocío Cantará fue la ganadora de la edición 60 de la 15K Quito Últimas Noticias. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Carolina Vasco

Rocío Cantará obtuvo el primer lugar en la categoría élite damas. Su triunfo lo obtuvo en los últimos metros, casi llegando al estadio Olímpico. Fue una definición de esas que emocionan.

La atleta peruana la victoria en los últimos 100 metros. Le quitó el primer lugar a la ecuatoriana Silvia Ortiz, quien era primera. "Vi que estaba un poco cansada y apliqué una estrategia que me enseñó mi entrenador. Hay que correr con la cabeza", aclaró Rocío Cantará.

La ganadora de la 15K Quito Últimas Noticias tiene 35 años y nació en la provincia de Huancayo, distrito de Sapallanga, en Perú. Fue la primera vez que vino a Quito.

El respaldo de Cantará

"Me invitaron a participar en esta carrera y acepté para desempeñarme de la mejor manera", comentó con entusiasmo Cantará, este 11 de junio del 2023.

Tras haber obtenido el primer lugar en la categoría élite damas, con 52 minutos y 27 segundos, dice "estar contenta y entusiasmada". "Agradezco a Dios, a mi familia, a mi gente de Sapallanga, a mi entrenador que me apoyan para poder ganar", agregó Cantará.

¿Quién es Rocío Cantará?

Cantará es mamá de un niño de 4 años. "Viajé sola a Quito pero siempre pienso en mi niño. Gané y me siento muy feliz porque haber ganado ya que implica que mi pequeño también gane", afirmó emocionada.

Atleta desde los 15 años

Esta mujer deportista se ha dedicado al atletismo desde los 15 años, actualmente, tiene 35 es decir son 20 años dedicada a las carreras. Afirma que al no contar con el suficiente apoyo económico no empezó antes en esta práctica de ejercicios corporales. "Sin embargo, sigo y ahora con más fuerza desde que soy madre de familia. Saco fuerzas por él y por mi".

Su pasión

Rocío Cantará afirma que el atletismo es su pasión. "Es lo que más me gusta lo disfruto. Aunque a veces el enfoque está concentrarse, en poder ganar", comenta. También explica que este mismo domingo 11 de junio de 2023 se regresa a Perú, su vuelo es a las 15:00. "No podré conocer mucho Quito, pero me voy feliz".

Buscará la clasificación a París

Rocío tiene un extenso plan para competir en algunas competencias regionales en el resto del semestre. Estará en el Sudamericana de Bolivia, también en torneos sudamericanos, con el fin de obtener la marca que le lleve a los Juegos Olímpicos de París 2024. "Ese es mi plan. Quiero ir a París en representación de Perú", reconoció Cantará.

