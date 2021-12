América triplicó casos en segundo año de pandemia, según OPS

Agencia EFE

La pandemia del covid-19 fue mucho más dura en su segundo año, 2021, en el continente americano, donde se registró el triple de contagios y muertes que en 2020, según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En la rueda de prensa semanal de este organismo, la directora de la OPS, Carissa Etienne, señaló que el impacto de la pandemia fue “indudablemente peor” en 2021 para los países de América, una región que puso una de cada cuatro muertes ocurridas en el mundo a causa delcovid-19.

“Más de un tercio de todos los casos de covid-19 y una de cada cuatro muertes notificadas en todo el mundo han ocurrido aquí, en la región de las Américas”, dijo Etienne.

Además, en comparación con 2020, América sufrió “el triple de infecciones y muertes por covid en este segundo año de la pandemia”, lo que supuso una exigencia mayor para los hospitales y los sistemas de salud en general.

La funcionaria indicó que la región informó de 926 056 nuevas infecciones de covid en la última semana, lo que supuso un aumento del 18,4%.

En ese contexto, alerto de un “resurgimiento” de los casos en Estados Unidos y Canadá, en contraste con la reducción de los contagios en México.

Además, resaltó la disminución, por primera vez desde septiembre, de los casos en Bolivia, mientras que en Ecuador, Paraguay y Uruguay ha habido un aumento.

Panamá, Trinidad y Tobago y Santa Lucía (con un 66 % más) experimentaron repuntes de las infecciones, en tanto que las Islas Caimán reportó “la incidencia semanal de covid más alta que cualquier otro país o territorio en América”, alertó Etienne.

Sobre la inmunización, afirmó que un 56% de las personas en América Latina y el Caribe ha sido vacunada “completamente” contra el covid, con países como Chile, Cuba y Canadá con “una de las coberturas de vacunas más altas del mundo“.

Al hacer un balance, resaltó que 32 de los 52 países y territorios de la región ya han logrado la meta del 40% de inmunización de su población establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y estimó que “otros muchos” alcanzarán ese objetivo en las próximas semanas.

No obstante, pidió no olvidar a los países que no han alcanzado esa cobertura vacunal y mencionó, en concreto, que Haití, Jamaica, San Vicente y las Granadinas, Guatemala, Guyana Francesa, Santa Lucía y Monserrat están notificando tasas de cobertura de vacunación “inferiores al 40%”.

De cara a 2022, Etienne dijo esperar que sea “un mejor año para el suministro de las vacunas” en la región, aunque insistió en que se necesitan más de estos sueros para los países de América.