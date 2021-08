The Weeknd anuncia Take My Breath, el primer anticipo de su nuevo disco

Agencia EFE

The Weeknd publicará, este viernes 6 de agosto de 2021, el tema Take My Breath, que será el primer anticipo de su nuevo disco de estudio y continuación del exitoso ‘After Hours’ (2020), considerado uno de los mejores álbumes del pasado año.

Una pequeña parte de la canción puede escucharse de fondo en el breve clip que el artista canadiense ha publicado en sus redes sociales, un vídeo en el que sobreimpresionado aparece el título del corte sobre unas imágenes correspondientes a los Juegos Olímpicos de 2020 que se están disputando actualmente.

La música, que ya había sonado en una pieza previa lanzada esta semana bajo el epígrafe de The Dawn Is Coming (El amanecer se acerca, en español), evidencia un acercamiento a una electrónica de sintetizadores más cruda que en sus últimas composiciones.

En un año sin apenas conciertos, el artista nacido como Abel Tesfaye no ha parado de trabajar. De hecho, figura como protagonista, cocreador, coguionista y productor ejecutivo de ‘The Idol’, una serie que está preparando HBO y que tiene también entre sus responsables a Sam Levinson, el impulsor de ‘Euphoria’.

Además fue el protagonista del intermedio musical de la última SuperBowl, evento que coincidió con la publicación de ‘The Highlights’, un recopilatorio con temas que abarcan los últimos 10 años de su carrera.

Entre ellos se encontraban cortes como Cant Feel My Face, uno de sus primeros éxitos, y colaboraciones destacadas, como I Feel It Coming y Starboy, ambos con Daft Punk, o Love Me Harder con Ariana Grande, que fue triple platino en EE.UU. y formó parte del álbum ‘My Everything’ (2014) de esta artista.

Pese a que su último disco de estudio, ‘After Hours’, no recibió nominaciones de los premios Grammy, algo que The Weeknd reprobó públicamente, se convirtió en su álbum de mayor éxito gracias a éxitos como Blinding Lights, la segunda canción más reproducida de la historia de Spotify, por detrás de Shape Of You de Ed Sheeran.