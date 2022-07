'Succesion', 'Ted Lasso' y 'The White Lotus' son los favoritos en los Premios Emmy 2022

Los actores Jason Sudeikis (izq.) de ‘Ted Lasso’, Sydney Sweeney de ‘Euphoria’ y ‘The White Lotus’ y Brian Cox (der.) de ‘Succesion’ aspiran a un premio Emmy en la edición número 74. Foto: El Comercio

Fernando Criollo. (I)

La Academia de Ciencias y Artes de la Televisión reveló este 12 de julio de 2022 la lista de nominados a la edición número 74 de los Premios Emmy.

El drama corporativo ‘Succesion’ se perfila como favorita con 25 nominaciones, seguida de la comedia ‘Ted Lasso’ y la miniserie ‘The White Lotus’ con 20 nominaciones cada una.

Un año de logros femeninos

Los organizadores destacaron que el 2022 ha sido un año de notables logros para las mujeres en esta industria.

Casi la mitad de los nominados en las categorías de dirección eran mujeres. En esta temporada casi el 40% de las nominaciones en las categorías de escritura con guion también recayó en escritoras mujeres.

Además, el 34% de los nominados de este año para Mejor Escritura en todas las categorías de este ramo fueron mujeres.

Los nominados más destacados

Para la edición 2022 de los Premios Emmy hay 50 artistas que aparecen nominados por primera vez en distintas categorías. Entre ellos aparecen figuras como el fallecido Chadwick Boseman (‘What If...?’), Elle Fanning (‘The Great’), Andrew Garfield (‘Under the Banner of Heaven’), Jung Ho-yeon (‘Squid Game’), Oscar Isaac (‘Scenes From a Marriage’).

También aparecen nominados por primera vez el expresidente de los Estados Unidos Barack Obama (‘Our Great National Parks’) y la actriz Sydney Sweeney, con dos primeras nominaciones por su trabajo en ‘Euphoria’ y ‘The White Lotus’.

Además de Sweeney, los artistas con múltiples nominaciones este 2022 incluyen a Jason Bateman en actuación y dirección para ‘Ozark’, Julia Garner por ‘Ozark’ e ‘Inventing Anna’, Steve Martin en actuación y escritura para ‘Only Murders in the Building’, Rhea Seehorn por ‘Better Call Saul’ y ‘Cooper's Bar’, Harriet Walter por ‘Ted Lasso’ y Succession’, Zendaya en actuación y música para ‘Euphoria’, entre otros.

Los favoritos del público entre los nominados

Entre los favoritos de esta temporada que han sumado el mayor número de nominaciones en las categorías de drama, comedia y miniseries se destaca ‘Succesion’, que ya suma 48 nominaciones en sus tres temporadas y a la espera de una cuarta.

La serie que sigue a una adinerada pero disfuncional familia estadounidense involucrada en el negocio de la prensa global ya suma nueve premios Emmy y este año se apunta 25 nuevas nominaciones.

Algunos de los programas más vistos en televisión o plataformas de ‘streaming’ y que se han convertido en los favoritos del público también aparecen en las nominaciones. Hay series populares como la aventura de ciencia ficción de Netflix ‘Stranger Things’ que suma 13 nominaciones este año.

Por ahí también aparece ‘El juego del calamar’, la serie surcoreana que se volvió un fenómeno global impulsado por Netflix y que acumula 14 nominaciones, incluyendo la primera nominación para el actor de 78 años Jung Ho-yeon, quien interpretó al mentalizador del escabroso juego, quien se hizo pasar como un jugador más.

Con una mirada a la vida a través de los ojos de un grupo de adolescentes, mientras se enfrentan a problemas de drogas, sexo y violencia, ‘Euphoria’ es otro de los programas que abrió una serie de debates sobre la juventud y la modernidad. La serie creada por Sam Levinson suma 16 nominaciones, incluyendo dos para su estrella, Zendaya.

El equipo de ‘Better Call Saul’ celebró el estreno de la segunda parte de la sexta y última temporada con la noticia de haber recibido siete nominaciones para los Emmy 2022. En esta serie, que se desprende de ‘Breaking Bad’, Bob Odenkirk interpreta a Jimmy McGill, un abogado criminal en la época previa al establecimiento de su cutre despacho de abogados en Albuquerque, Nuevo México.

En la recta final para la ceremonia

Con 74 ediciones a su haber, los Premios Emmy siguen siendo uno de los principales galardones para la televisión en la industria del audiovisual en los Estados Unidos. Este año, la organización ratifica su compromiso por “reconocer a una gran cantidad de nueva programación y talento excepcionales y un amplio espectro de narraciones innovadoras en múltiples plataformas”.

La edición número 74 de los Premios Emmy se transmitirá en vivo desde el Teatro Microsoft, el lunes 12 de septiembre en NBC y también se transmitirá en vivo por primera vez en Peacock.

“Mientras nos preparamos para la noche más grande de la industria del entretenimiento, estamos encantados de honrar a los innovadores, creadores, artistas y narradores que están impulsando esta era de platino de la televisión”, dijo el presidente de la Academia de Televisión, Frank Scherma a través de un comunicado.