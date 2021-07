Sony Interactive supera los 10 millones de ventas de su PlayStation 5

Sony Interactive Entertainment anuncia este miércoles 28 de julio del 2021 que ha vendido más de 10 millones de unidades en todo el mundo de su consola PlayStation 5 (PS5) desde su lanzamiento el pasado 12 de noviembre de 2020, así como que el videojuego Marvels Spider-Man: Miles Morales ha alcanzado los 6,5 millones de copias.

Según informa Sony Interactive Enterteiment, tras estas ventas la PS5 se convierte en la consola de la compañía que más rápido se ha vendido en su historia, y continúa superando el ritmo de ventas de su predecesora, PlayStation 4 (PS4).

It’s official: PS5 has sold 10 million consoles. Thank you! Full details: https://t.co/PmajlWtWh1 pic.twitter.com/cMGTGBEVwY

Además, la compañía da a conocer las ventas de los videojuegos con los que también ha logrado “diferentes hitos”.

Se trata del Marvels Spider-Man: Miles Morales, de Insomniac Games, que ha vendido más de 6,5 millones de copias desde su lanzamiento el 12 de noviembre de 2020.

También MLB The Show 21, de San Diego Studio, es el título que más rápido se ha vendido en la historia de la franquicia con más de dos millones de copias vendidas en todas las plataformas. Un videojuego que ha alcanzado más de cuatro millones de jugadores desde su lanzamiento el 16 abril de 2021.

