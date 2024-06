Shakira o Feid ¿Quién cantarán en la Copa América? La cantautora colombiana es la autora de Puntería, uno de los temas oficiales del torneo.

Este certamen futbolero arrancará el 20 de junio de 2024 en 14 ciudades Estados Unidos. La edición 48 se extenderá hasta el 14 de julio.

Shakira es autora de uno de los temas de la Copa América 2024, por esa razón se rumorea que podría ser parte del espectáculo inaugural. De hecho, la Conmebol compartió una imagen en sus redes sociales que muchos interpretaron como una pista de su presencia.

Shakira’s TV spot for Copa America 2024 – where “Puntería” will be played as the official song of the event! 📺 Spot publicitario de Shakira para la Copa América – donde “Puntería” será la canción oficial del evento! pic.twitter.com/Hb4yV1Jq4z