La noticia de que Shakira será la encargada de cerrar la Copa América 2024 con una presentación en vivo ha generado gran entusiasmo entre los fanáticos del fútbol y la música a escala mundial. La cantante colombiana, conocida como la ‘Reina del Pop Latinoamericano’, se presentará el 14 de julio en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens.

‘Puntería’, el himno de la Copa

Shakira no solo se presentará en la final, sino que también es la encargada de interpretar ‘Puntería’, la canción oficial de la cobertura televisiva de la Copa América 2024 a cargo de TelevisaUnivision. El tema, que cuenta con la colaboración de Cardi B, se ha convertido en un éxito en las listas de popularidad y se espera que se convierta en el himno del verano para los fanáticos del fútbol en todo el mundo.

Más noticias:

Un legado de éxitos futbolísticos

Esta no es la primera vez que Shakira se asocia con un evento futbolístico de gran envergadura. En 2010, su canción ‘Waka Waka (This Time for Africa)’ se convirtió en el himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA celebrada en Sudáfrica. Ahora, con su participación en la Copa América 2024, la artista reafirma su vínculo con el deporte rey y su capacidad para crear himnos que trascienden las fronteras.

La emoción de Shakira

En declaraciones a la prensa, Shakira expresó su emoción por ser parte de este evento deportivo de talla mundial. “Es el evento de fútbol más importante del año porque sabemos que esta canción va a ser el sonido del verano para los fanáticos de todo el mundo. Es el poder de nuestra cultura y de nuestra música”, aseguró la artista.

Un cierre Espectacular

La presentación de Shakira en la final de la Copa América 2024 se perfila como uno de los momentos más esperados del torneo. Su energía y carisma en el escenario, sumados a la popularidad de ‘Puntería’, prometen un cierre espectacular que dejará huella en los asistentes y televidentes de todo el mundo.