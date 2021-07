La historia de un Amor inconcluso, en 10 canciones

Fernando Criollo

Ren Kai consolida su carrera musical con el lanzamiento de su álbum larga duración de titulado ‘Amor inconcluso’. Su siguiente paso es extender hacia Asia la buena acogida que ha tenido su trabajo en América Latina.

El disco recopila una decena de canciones que han sido publicadas en los últimos dos años a manera de sencillos. Aunque hay temas previos, el intérprete no considera dentro de su discografía las producciones anteriores al 2019.

El disco no es una simple sumatoria de canciones. Cada tema funciona como un microrelato de distintos momentos que se pueden experimentar en una relación de pareja y en conjunto las 10 piezas musicales forman la historia de un ‘Amor inconcluso’. El nombre del disco amplía su significado a partir de sus iniciales (AI) que se traduce como amor en chino .

Someone Like You, Cerca cerquita, Devuélveme la calma, Mala idea, Parece mentira son algunas de las canciones que hablan de la ilusión del primer encuentro, la química romántica o el camino compartido. También mencionan los conflictos, la necesidad de terminar con algo destructivo o la nostalgia.

Las canciones han sido ordenadas para darle una secuencia cronológica al relato, que remata con La verdad, un tema sobre la añoranza que anhela una nueva oportunidad y deja un final abierto.

Ren Kai confiesa que el concepto narrativo del álbum surgió mientras iba componiendo y publicando sencillos. Las canciones llevan los créditos de distintos productores y compositores de varios países como Keityn, Ily Wonder, Juanito Cardona, Lexus, Andy Clay, Andres Saavedra, Maya, entre otros.

Además de la secuencia narrativa, las canciones tienen una base de pop urbano romántico como hilo conductor. Este género, dice el artista, tiene mucho potencial para llegar a mercados internacionales. Entre el primero y el último sencillo hay un proceso de exploración y aprendizaje en busca de una voz y un sonido propios.

Los desafíos rebasan lo musical y Ren Kai se ha impuesto distintos retos artísticos en la producción de los videoclips. Hay producciones que ensayan con la animación de estilo anime y otras en las que pone a prueba su talento en la actuación, el baile y la danza.

Al disco se suma el sencillo llamado Dancing in the dark. El tema es una singularidad en el terreno musical al ser interpretado en español, inglés y chino mandarín sobre una base musical que combina pop asiático con latino urbano.

El propio artista hizo una encuesta entre sus seguidores, los ‘Kainers’, para saber si había otra canción de estas características, sin encontrar producciones similares.

Con este repertorio como carta de presentación, Ren Kai tiene puesta la mirada en el mercado musical asiático. En marzo firmó con la filial china de Sony Music para desarrollar un plan de promoción en ese territorio.

Una de las grandes aspiraciones del artista que comparte raíces de origen entre Ecuador y China es poder celebrar la diversidad cultural a través de la música. “He crecido en estas dos culturas. Me siento orgulloso de ambas y de poder abrazar esas diferencias que en el aspecto humano nos convierte en hermanos”, dice el artista.