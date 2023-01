¿Quién es Regé Jean Page, el hombre más lindo del mundo?

Regé Jean Page es el hombre más guapo del mundo según la técnica griega. Foto: Redes sociales del famoso.

Redacción Elcomercio.com

El actor que da vida al apuesto y misterioso Simon Basset, el duque de Hastings en la serie de 'Bridgerton', Regé Jean Page, fue catalogado el hombre más lindo del mundo.

A esta conclusión llegó Julian De Silva, médico cirujano y famoso, aplicando la ciencia y un método infalible de usaban los griegos denominada proporción áurea griega de la belleza Phi, que mide la perfección física.

El médico agregó que "el actor tiene una precisión del 93,65%". Esta es una técnica que millones de galenos usan en la actualidad y sirve para medir la armonía y la simetría del rostro y los rasgos faciales.

¿Quién es Regé Jean Page?

Page nació en Londres en el año 1990, por lo que ahora tiene 33 años. Cuando era un bebé se mudó con su familia a Zimbabwe. Creció en Harare, capital de Zimbabwe, la tierra natal de su madre, quien era enfermera. Su padre inglés es un predicador de profesión.

A los 14 años volvió a vivir a Londres, lo que no le resultó fácil y descubrió el punk. Al poco tiempo decidió formar una banda de música con su hermano, en la que cantaba y tocaba la batería. "Cuando me involucré con la escena del punk, mi noción sobre lo que era una carrera cambió. Me di cuenta que dedicarse a esto implicaba que la gente y la comunidad te quiera y te apoye en tu camino", declaró.

Se gradúa en 2013 en el Drama Centre de Londres y comienza su camino profesional en obras de teatro como: 'The History Boys' y 'El mercader de Venecia'. También participó en la serie de BBC 'Waterloo Road'.

En el año 2016 decide 'cruzar el charco' para introducirse en el mercado estadounidense. Su primer trabajo, el remake de la clásica 'Raíces', le valió el aplauso de la crítica. En 2018 fue fichado por Shondaland para que protagonizara la serie legal 'For the People' y, más recientemente, el drama romántico de época 'Los Bridgerton'.

Lista de los hombres más guapos del mundo

Los hombres más guapos del planeta Tierra según la proporción áurea son:

Regé-Jean Page Chris Hemsworth Michael B. Jordan Harry Styles Jude Bellingham Robert Pattinson Chris Evans George Clooney Henry Golding

Más noticias relacionadas:

Visita nuestros portales: