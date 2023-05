Estos son los precios de las plataformas 'streaming' para Ecuador

Lo que pagan los usuarios en Ecuador por acceder a este contenido. Fotos: Netflix, Amazon Prime Video, Star, Disney, HBO Max.

Diario El Tiempo de Colombia (I) y Redacción Elcomercio.com

En la actualidad, lo más visto por las audiencias que buscan entretenimiento en series o películas son las plataformas de 'streaming' y cada vez son menos los usuarios que buscan qué ver en televisión, sino que ahora se dirigen a las aplicaciones directamente.

Por ejemplo, en los últimos dos años, el porcentaje de hogares que no tiene acceso a una aplicación audiovisual se redujo en 2 puntos porcentuales en Colombia, según lo revela la tercera edición del estudio que muestra una radiografía del uso de plataformas OTT (Over The Top) y los servicios audiovisuales, voz y mensajería móviles, radio, postales y telefonía fija en Colombia hecho por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).

Así, Netflix está en el 80 por ciento de hogares con suscripciones, y es la elección de 24 por ciento de 3 058 hogares encuestados, mientras que 29 por ciento señalan que tienen alguna aplicación audiovisual paga. Además, el 36 por ciento de los hogares tiene aplicativos pagos y gratuitos.

Teniendo en cuenta lo anterior, te mostramos los precios actuales que tienen las plataformas más utilizadas en Ecuador, sin impuestos.

Netflix

Plan básico 4,99 dólares

Plan estándar 7,99 dólares

Plan Premium 10,99 dólares

A estos precios se suman 2,99 de tarifa para poder compartir la cuenta

HBO Max

Plan 1 mes 5,99 dólares

Plan 3 meses 15,99 dólares

Plan 12 meses 49,99 dólares

Amazon Prime Video

Plan mensual 5,99 dólares

Star+

Plan mensual 12,59 dólares

Disney+

Plan mensual 7,99 dólares

Plan 12 meses 66,99 dólares

Star+/Disney+

Plan mensual 14,99 dólares

Star+/Disney+/Lionsgate+