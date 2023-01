Michela Pincay habla de su problema auditivo y el uso de un dispositivo para escuchar

Michela Pincay tiene problemas en sus oídos. Foto: Cortesía Facebook

Redacción Elcomercio.com

La presentadora de televisión, Michela Pincay, habló sobre sus problemas auditivos durante su programa matutino el martes 31 de enero de 2023.

Su dolencia se presentó hace aproximadamente siete años y ahora ha debido tomar las medidas necesarias para escuchar un poco mejor a través del uso de dispositivos, ya que la dolencia se agudizó.

También compartió su problema de salud en las redes sociales el lunes y sus seguidores se manifestaron dándole apoyo.

¿Qué es lo que padece Michela Pinchay?

La dolencia que padece se llama pérdida súbita de la audición, ocurre porque algo no funciona en los órganos sensoriales del oído interno. Frecuentemente se descubren cuando la persona despierta y siente que ha perdido la audición. Entre las causas que la producen están las infecciones, enfermedades autoinmunitarias, entre otras.

Según la presentadora de 'De Casa en Casa' no tiene un motivo concreto que produjo su problema, pero en la actualidad usará dispositivos.

“Escuchaba con un oído y con el otro no. Tuve otros síntomas que se manifestaron desde el año pasado. Sentía mareos, pérdida de equilibrio, me sentía desorientada, no podía manejar ni caminar. Fue súper feo. Acudí al médico para hacerme otra audiometría y el especialista consideró que algo no estaba bien. La audición en el oído izquierdo está perdida y el derecho tiene una pérdida del 20 %. Cuando me dijeron eso me asusté. Me hicieron varias pruebas, incluso una resonancia magnética para descartar otro problema”, así indicó Pinchay para el diario Expreso.

Esta situación para la presentadora le genera una nueva realidad en su vida, que requiere adaptaciones. Lo que los especialistas recomiendan efectuarse chequeos e iniciar el tratamiento.

