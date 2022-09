Leonardo DiCaprio en una nueva relación con una modelo de 22 años

Leonardo DiCaprio se encuentra en el ojo del huracán, luego de que terminara su relación de cuatro años con la modelo argentina Camila Morrone. La ruptura ha creado un escándalo en redes sociales.

Desde hace años se viene rumoreando entre los internautas que ‘Leo’ no sale con mujeres mayores de 25 años. incluso algunos usuarios se tomaron el trabajo de realizar una gráfica para explicarlo. Según ellos, el actor de ‘Titanic’ siempre termina con sus parejas antes de que lleguen a esta edad.

Tras la controversia, DiCaprio, de 47 años, ya tendría un reemplazo para superar a Morrone. De acuerdo al ‘Daily Mail’ y otros medios estadounidenses, estaría saliendo con la modelo ucraniana Maria Beregova de 22 años, según comentaron medios locales este 2 de septiembre de 2022.

https://t.co/LnzKGNQHHL Here's Leonardo DiCaprio's new 22-year-old girlfriend!: The girl would be 22-year-old Ukrainian model Maria Beregova https://t.co/zU4gNTwcC0 pic.twitter.com/nAqATjUoRP