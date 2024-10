Hugh Jackman emociona a sus fans con una noticia inesperada. A continuación, te contamos todos los detalles.

El aclamado actor y cantante australiano anunció su esperado regreso a los escenarios musicales con una serie de conciertos titulada ‘From New York with Love’.

Este evento se realizará en el emblemático Radio City Music Hall, donde Jackman se presentará el 24 y 25 de enero de 2024.

A lo largo del año, ofrecerá un total de 12 conciertos, que se extenderán durante los fines de semana de abril a agosto, finalizando el 16 de agosto.

En este espectáculo, el artista interpretará temas icónicos de sus películas y musicales, incluyendo The Boy from Oz, que le otorgó su primer premio Tony en 2004, así como éxitos de The Greatest Showman y The Music Man.

La combinación de su talento actoral y vocal promete una experiencia única para los asistentes.

Hugh Jackman compartió la noticia con humor

Jackman, de 55 años, utilizó un enfoque humorístico para hacer el anuncio. Publicó un video en su cuenta de Instagram.

En ese clip, comparte un momento divertido con su amigo, el actor Ryan Reynolds, conocido por su papel en ‘Deadpool’.

Durante la grabación, Jackman recuerda el momento en que Reynolds anunció su propio regreso como Wolverine en el universo Marvel.

La emoción de Jackman por este nuevo proyecto es palpable. En un mensaje adicional en sus redes sociales, expresó: “Oh, qué hermoso día”, acompañado de un afiche promocional que destaca las fechas de sus presentaciones en el Radio City.

Los boletos para los conciertos ya están a la venta y la respuesta del público es abrumadora.