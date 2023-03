El destino se tardó ocho años en juntar a Harry Styles y Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski y Harry Styles agitan las redes sociales tras ser grabados durante un beso. Foto: Instagram @emrata

Carolina Vasco (I)

El beso filmado entre Harry Styles y Emily Ratajkowski generó gran impacto en redes sociales. Tanto así que sacó a relucir una entrevista de hace ocho años protagonizada por el famoso británico. Ahí ya nombró a la modelo estadounidense; fue antes de conocerse.

Entrevista con la revista GQ

En una entrevista con la revista GQ, Styles fue cuestionado sobre su tipo de chica ideal. El cantante mencionó que le gustaban las chicas que fueran divertidas y que tuvieran un buen sentido del humor. Luego, para sorpresa de muchos, Styles nombró a Emily Ratajkowski, específicamente, como la mujer que le gustaba.

Emily no era muy famosa

En aquel momento, Emily Ratajkowski no era una modelo muy reconocida. Sin embargo, la respuesta del cantante llamó la atención de sus seguidores. El destino tardó ocho años en unirlos.

Un video juntos

En 2020, Harry Styles y Emily Ratajkowski protagonizaron un video musical juntos para la canción We Are Who We Are del artista. En el video, se los puede ver besándose apasionadamente. A pesar de que existía el rumor de que habían tenido citas en el pasado, nunca habían sido vistos juntos públicamente antes de este video en el que se besan por varios segundos.

Un beso que impactó

La noticia del beso entre Harry Styles y Emily Ratajkowski se convirtió en tendencia en las redes sociales y muchos fans se alegraron de verlos juntos. Y es que hasta bailando aparece la modelo y empresaria junto al famoso cantante.

