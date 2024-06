El renombrado salsero Gilberto Santa Rosa puso a bailar a todos los asistentes que se congregaron durante el cuarto día del festival ‘Machala Vive la Música’.

Santa Rosa, conocido como el ‘Caballero de la Salsa’, ofreció un espectacular concierto en la explanada frente al Hospital del IESS.

La noche también contó con las actuaciones de José Luis Figueroa, Mario Lozano y Luis Serrano. El cuarto día del festival culminó con los colombianos Atrato River y el Grupo Caneo.

Gilberto Santa Rosa aclaró en Instagram que no se negó a recibir el premio ‘Bananerito’. Foto: Captura de pantalla.

El cuarto día del festival ‘Machala Vive la Música’ tuvo de todo. La noche salsera contó con la presencia de renombrados artistas locales e internacionales, según Conexión Informativa.

El ecuatoriano José Luis Figueroa abrió la noche con su estilo de cumbia. Luego, Mario Lozano ofreció un vibrante espectáculo de salsa y vallenato. Luis Serrano, conocido como ‘El Mecánico de la Salsa’, continuó la fiesta con su enérgico espectáculo.

El alcalde Darío Macas, junto a los concejales Mirka Cabrera y Luis Gaibor, animaron a los asistentes. El personaje ‘Bananerito’ repartió camisetas conmemorativas al bicentenario. David Pabón, desde Puerto Rico, hizo cantar al público con sus clásicos éxitos.

Finalmente, continuando con la fuente, Gilberto Santa Rosa, tras recibir una réplica del Monumento del Bananero, encendió la noche con un espectacular concierto.

Interpretó temas como La agarro bajando, Un montón de estrellas y Conciencia. El festival culminó con las presentaciones de los colombianos Atrato River y el Grupo Caneo.

Impase entre Santa Rosa y alcalde de Machala

El cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, mediante un video en su cuenta de Instagram, se pronunció acerca de una información que se divulga en redes sociales, donde afirman que él se habría negado a recibir el premio ‘Bananerito’.

“Saludos mis amigos, en esta ocasión quiero dirigirme a los ecuatorianos en especial a la gente de Machala, donde me estuve presentando durante sus fiestas el sábado pasado. A través de Instagram se divulgó una información que entiendo es errónea, quiero hacer esta aclaración al pueblo de Machala”, empieza diciendo el salsero.

“Se divulgó que yo me negué a recibir el premio ‘Bananerito’, prácticamente menospreciando el valor del premio (…) Yo quiero aclararles a todos ustedes que yo no me negué, simplemente me negué a recibirlo durante el ‘show’”, continúa con su explicación.

“Él presiono (Darío Macas) de una manera digamos ‘violenta’ e inclusive dijo que si no era de esa manera podíamos irnos y que no hiciéramos el ‘show’”.

Finalmente, Gilberto Santa Rosa expresó su malestar hacia el medio de comunicación que tergiversó la información de lo que había sucedido: “Este mensaje va dirigido específicamente a este pueblo que yo respeto, a este pueblo a quien yo considero y agradezco tanto cariño durante tantos años. Al medio que divulgó este incidente creo que debe indagar un poco mejor lo que está informando”.