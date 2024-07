Desde el lanzamiento del telescopio espacial Hubble, en 1990, la comprensión del universo cambió para siempre.

El Hubble de la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, por sus siglas en inglés) explora el espacio todos los días del año, las 24 horas del día.

Más noticias:

Su lente captura a cada momento imágenes increíbles del cosmos y todo lo que lo compenen: galaxias, estrellas, planetas, nebulosas, entre otras.

Eso significa que este proyecto activo de la NASA capturó alguna maravilla cósmica también el día de tu cumpleaños.

¿Te gustaría observar que imágenes increíbles del universo fueron tomadas en tu día? Aquí te contamos como descubrirlas.

¿Qué imágenes del espacio se tomaron en tu cumpleaños?

La NASA dedicó un espacio en su portal web a la misión del telescopio Hubble, los ojos que capturan nuestro universo.

Dentro de este apartado podrás descubrir que imágenes tomó su macrolente el día en el que festejas tu nacimiento.

Acceder a este servicio interactivo gratuito es fácil, para ello debes seguir dos pasos.

Ingresa a la página What Did Hubble See on Your Birthday? y dirígete hacia la parte inferior donde se ubican los casilleros de mes y día.

Una vez ahí, selecciona del menú desplegable la fecha en la que naciste, y automáticamente la página web encontrará las imágenes que se hayan tomado el día de tu cumpleaños.

Junto a las increíbles fotografías encontrarás la opción de Más información, donde descubrirás todas las características de la imagen y tendrás a tu disposición su descarga en alta resolución.

Te recomendamos compartir tus resultados en redes sociales con el hashtag #Hubble, para formar parte de la comunidad de usuarios que ya hicieron este experimento.

Misión del Telescopio Hubble

El Hubble es un telescopio espacial lanzado el 24 de abril de 1990 con el objetivo de entender el universo.

El telescopio es un testimonio de la evolución espacial de la humanidad. Su diseño, tecnología y facilidad de uso lo han convertido en uno de los observatorios más innovadores de la NASA.

El telescopio espacial Hubble durante sus operaciones. Foto: NASA

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA, es la agencia del gobierno estadounidense que se encarga de promover la exploración espacial y el desarrollo de tecnologías para permitir la presencia humana más allá de la Tierra.