Creadores ecuatorianos en Onlyfans hablan de cómo les afectaría la prohibición de contenido sexualmente explícito

Hace unos días, la plataforma OnlyFans anunció una nueva política para los generadores de contenido y usuarios. Quedaba prohibido el contenido sexual explícito a partir del 1 de octubre del 2021, pero hoy, 25 de agosto, esta medida se suspendió.

El objetivo era “garantizar la sostenibilidad del servicio a largo plazo”, según se mencionó en un comunicado. Después del revuelo por las quejas de los generadores de este tipo de contenido en las redes sociales, la compañía decidió dar marcha atrás.

En el tuit donde se anunció la suspensión de la medida, la compañía agradeció que los creadores se hayan hecho escuchar. Esto se debe a la gran polémica que generó la decisión original. La comunidad manifestó haberse sentido utilizada por la plataforma y no ser respaldada para continuar con su trabajo.

Thank you to everyone for making your voices heard.



We have secured assurances necessary to support our diverse creator community and have suspended the planned October 1 policy change.



OnlyFans stands for inclusion and we will continue to provide a home for all creators.