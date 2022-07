Britney Spears dice que sus exmanagers se robaron USD 18 millones

La 'princesa del pop' demanda a sus exrepresentantes por lucrarse a través de la tutela. Foto: Instagram @BritneySpears

El Tiempo Colombia

El pasado mes de septiembre de 2021, Britney Spears finalmente era libre de la tutela impuesta por su padre, Jamie Spears, la cual le impedía ejercer control sobre su vida artística, monetaria y personal de manera autónoma durante 13 años. Si bien fue un gran avance para que la artista volviera a recuperar su libre albedrio, la batalla judicial apenas estaba empezando.

Así las cosas, su abogado, Mathew Ronsengard, presentó algunos documentos en los cuales se demuestra que los representantes artísticos de la cantante vinculados a la firma, ‘Tri Star Sports and Entertainment’, supuestamente participaron directamente en la creación de la tutela y, como si fuera poco, durante su relación como administradores de la carrera de Spears aparentemente se robaron cerca de USD 18 millones, según menciona una investigación de la revista Variety.

Esta empresa estuvo a cargo de la imagen de la intérprete de ‘Baby one more time’ entre el 2008 y 2020, es decir, 12 de los 13 años que la cantante estuvo bajo la custodia de su padre, quien fue además la persona que contrató los servicios de Lou Tylor y Robin Greenhill, fundadores de ‘Tri Star Sports’.



“Tri Star ha negado que estuviera involucrado en la creación de la tutela (...) En el momento en que se estableció la tutela por este tribunal a principios de 2008, Tri Star no tuvo ningún papel en los asuntos de la señora Spears”, dice el documento de Rosengard en la cual también se evidencia una declaración jurada de Greenhill.

Los correos

Según se puede leer en la investigación de Variety, estas declaraciones pueden considerarse una falacia, pues antes de la creación de la tutela en 2008, supuestamente existen algunos correos electrónicos enviados por Lou Tylor hablando de la tutela, incluso, después de la realización de la misma se pueden evidenciar los vínculos entre la creadora de la firma, la ex abogada de la artista, Geraldine Wyle, y Jamie Spears.



Por su parte el abogado de ‘Tri Star’, Scott Edelman, niega toda relación previa a la creación de la custodia entre el padre de la vocalista y la compañía. “Tri Star ni siquiera era el administrador comercial de la tutela cuando esta se estableció. Los extractos cuidadosamente seleccionados de los correos electrónicos no pueden cambiar los hechos, razón por la cual estas tonterías terminarán de una vez por todas cuando se abran los registros”, comentó Edelman a Variety.

"Esto es materialmente engañoso. Como todas las pruebas dejan claro, la tutela se estableció por recomendación de un asesor legal, no de Tri Star, y fue aprobada por un tribunal durante más de 12 años”, agregó.

Otras acusaciones

Por otro lado, el abogado de Britney Spears ha señalado a ‘Tri Star’ de haber aprovechado la coyuntura para crear una empresa a sus espaldas que ahora representa a algunas de las celebridades más cotizadas del planeta, como lo es el rapero Travis Scott y el clan Kardashian.



También acusa a las fundadoras de la empresa de robarse cerca de USD 18 millones por medio de los derechos de imagen de la cantante. Spears ya había alzado su voz contra las personas involucradas alegando que intentaron matarla en su momento mediante esas medidas tan restrictivas a su autonomía.

“Mi padre adoraba a esas dos mujeres, y hubiera hecho cualquier cosa que le hubieran pedido. Creo que pretendían matarme. Hasta hoy mismo, creo que eso exactamente era lo que estaban tratando de hacer, pero no me pasó nada, y no me morí. Nadie más habría vivido lo que me hicieron. Lo viví todo y lo recuerdo todo. Voy a demandar a esa mierda de Tri Star”, anunció el pasado mes de febrero Britney Spears.