Esta es la agenda cultural para este 19, 20 y 21 de mayo

¿Ángel o Daniel? es la obra de teatro que se lleva a cabo en la Casa Toledo. Foto: @casatoledoec

Carolina Vasco (I)

Para este viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de mayo de 2023 existe una agenda repleta de encuentros culturales: teatro, conciertos, recorridos y mucho más. Hay eventos para disfrutarlos en pareja, entre amigos y en familia.

Teatro

'Hija de Macuma'

Es la obra que se presenta en el Microteatro UIO. Retrata paisajes del mito de La Tunda, mostrando su lado más humano; conecta la palabra y la danza. Es un pequeño recorrido de cómo es percibida esa entidad-leyenda que ha pasado a la historia por la tradición oral.

Puede acudir este viernes 19 de mayo y sábado 20 de mayo de 2023. Estos son los horarios: 20:00, 21:00 y 22:00. La entradas están disponibles en la taquilla del teatro y en www.buenplan.com.ec.

'Mi hijo de la gran flauta'

Es el monólogo cómico de María Beatriz Vergara. 'Mi hijo de la gran flauta' se presentará en el Teatro Patio de Comedias este viernes 19 y sábado 20 de mayo, a las 19:00. El domingo, la obra arrancará a las 18:00.

Este enfrentamiento va más allá de la difícil relación maternal y los conflictos propios de la adolescencia del hijo es un enfrentamiento entre dos generaciones, la 'Boomer' y la 'Milennials'.

¿Ángel o Daniel?

Se trata del formato 'stand up comedy' que se presenta en el Centro Cultural Casa Toledo. Es una obra para toda la familia que combina humor y emoción. Puede acudir el sábado 20 de mayo, a las 20:00, y el domingo 21 de mayo, a las 18:00. Los boletos se venden en www.casatoledo.com.ec.

Recorridos

Museo del Carmen Alto

Este sábado 20 de mayo regresa al Museo del Carmen Alto la nueva sesión 'Del rito a la cocina', a partir de las 09:30. En este encuentro, a propósito del Día Mundial de la Abeja, se abordará la relación entre la miel, el azúcar y la cocina. Mientras que el domingo 21 de mayo podrá recorrer el barrio El Placer para conocer su relación con el Yaku Parque Museo del Agua.

Museo de la Ciudad

Inaugura la exposición temporal 'Yo Artífice'. Estará abierta al público desde el viernes 19 de mayo. Esta muestra es un proyecto colaborativo, en el que participaron 17 mujeres de Simiatug Llakta, comunidad de la provincia de Bolívar, y el Taller Artesanal Nina Folk, de Quito. En este lugar se elaboró un libro bordado, que da cuenta del trabajo cotidiano de este grupo de mujeres, como parte de un ejercicio de reconocimiento de la individualidad a través de autorretratos.

Conciertos

'Grease'

'Grease', uno de los musicales más icónicos de la historia, se presentará en el Teatro Nacional Sucre. Será este viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de mayo, a las 21:00. Los asistentes disfrutarán de canciones legendarias como Summer Nights y You’re The One That I Want. Las entradas ya se encuentran a la venta en: www.ticketshows.com.ec

Amneciam

Es un proyecto artístico multidisciplinario que combina música, arte visual y poesía en una experiencia única. El proyecto es liderado por Diego Rojas, un reconocido músico y artista visual con una amplia trayectoria en la escena musical, quien presentará su proyecto solista.

Se realizará este sábado 20 de mayo de 2023, a las 18:30 en el Teatro Variedades.

