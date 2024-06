La periodista ecuatoriana Dayanna Monroy ganó tres premios Emmy, este 15 de junio del 2024. La comunicadora, que trabaja en Univisión desde abril de 2023, compartió en sus redes sociales la emoción de sus logros.

La periodista guayaquileña estaba nominada en seis categorías y se adjudicó tres premios. Los premios fueron a: Presentadora de Noticias, Negocios en español (especial de fraudes), y Noticias de última hora en español (reportaje sobre la Cumbre APEC).

El periodismo me ha dado muchas cosas y ayer me dio la oportunidad de poder gritar el nombre de mi país tres veces. Yo soy de Ecuador.



También, ayer me dio la oportunidad de poder mirar hacia atrás y revisar gracias a qué estoy aquí, pero sobre todo a reflexionar sobre el para… pic.twitter.com/twXQMdIc6C