Amigos y enemigos intercambiables

¿Cuál es la política de ahora? Se diluye la política de enemigos fijos y de amigos incondicionales. Los enemigos de la campaña, correístas y nebotistas, son ahora amigos del gobierno. Los amigos, han sido relegados. Hay que cuidarse de los enemigos, no de los amigos.

Estas amistades políticas líquidas le han permitido al presidente Noboa alejarse de los amigos, incluso la vicepresidenta, y acercarse a los enemigos, incluso los correístas. Pudo hacer mayoría en la Asamblea con los amigos, pero hizo mayoría con los enemigos.

El origen de este cambio en la política fue casi una casualidad. El desate de la violencia obligó a pedir, una vez más, a los militares que salgan a las calles, que hagan el papel de policías. El cambio político se le debe a quien tuvo la idea, probablemente los militares, de declarar la guerra. La magia de la guerra es que define un enemigo común y borra las diferencias entre los aliados.

Si se cumplen o no se cumplen los acuerdos viene a ser secundario porque no pueden declararse la guerra entre los aliados. Al cerrar la puerta en las narices del correísmo cuando creía que entraba en el pasillo que conduce a la impunidad, el gobierno estableció un límite, pero no eliminó la posibilidad de pagar el precio pactado. En el juicio político le hizo un abono al correísmo en su camino hacia el control de la justicia.

El resultado de esta política volátil de enemigos y amigos intercambiables está a la vista: índices inéditos de popularidad de las Fuerzas Armadas, del Presidente y hasta de la Asamblea; reducción de los índices de violencia, incremento de impuestos sin consecuencias y los políticos han enfundado las afiladas espadas de la lengua.

No sabemos todavía cómo esta política cambiará la campaña electoral, pero la cambiará. El gobierno gobernará para la reelección, los candidatos acudirán al mercado de estrategias y de alianzas, se mantendrá viva la guerra y, cuando griten ¡a la bayoneta!, los partidos escucharán a la camioneta.