En el marco de las elecciones presidenciales 2025, los aspirantes a la Presidencia del Ecuador compartieron nuevas ideas y declaraciones sobre sus propuestas y visiones.

Cada candidato enfatiza aspectos claves de su plan de gobierno, destacando temas como derechos sociales, seguridad, economía y valores.

Los binomios en la campaña de las elecciones 2025

Estos son las duplas que están en la carrera para captar los votos de los ecuatorianos:

Unidad Popular (UP) con Jorge Escala y Pacha Terán

Partido Sociedad Patriótica (PSP) con Andrea González y Galo Moncayo

Alianza Revolución Ciudadana (RC)-Reto con Luisa González-Diego Borja.

Acción Democrática Nacional (ADN) con Daniel Noboa y María José Pinto

Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) con Pedro Granja-Verónica Silva

CREO con Francesco Tabacchi-Blanca Sacancela

Construye con Henry Cucalón-Carla Larrea

Pueblo Igualdad Democracia (PID) con Víctor Araus-Cristina Carrera

Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo) con Juan Cueva-Cristina Reyes

Democracia Sí con Iván Saquicela-Luisa Coello

Partido Social Cristiano (PSC) con Henry Kronfle-Dallyana Passailaigue

Partido Avanza con Luis Felipe Tillería-Karla Rosero

Movimiento Pachakutik con Leonidas Iza-Katiuska Molina

Movimiento Centro Democrático con Jimmy Jairala-Lucía Vallecilla

Izquierda Democrática (ID) con Carlos Rabascall y María Alejandra Rivas

Sociedad Unida Más Acción (SUMA) con Enrique Gómez e Inés Díaz.

Leonidas Iza habló sobre transformación y justicia social

En su cuenta de X, Leonidas Iza reafirmó su compromiso con los ecuatorianos, destacando la necesidad de transformar el país. “Ese amor del que me contagian cada día es mi motor para sacar adelante a nuestro país que tanto lo necesita”, expresó.

Mi lucha es por ustedes, no las defraudaré.



Ese amor del que me contagian cada día es mi motor para sacar adelante a nuestro país que tanto lo necesita.



— Leonidas Iza Salazar (@LeonidasIzaEc) January 15, 2025

Iza también enfatizó que su binomio representa una alternativa que comprende las realidades del Ecuador. Subrayó que su lucha busca transformar el sistema y dar prioridad a las necesidades del pueblo ecuatoriano.

Enrique Gómez y el reconocimiento de la diversidad

Enrique Gómez destacó la importancia de la plurinacionalidad y la diversidad en Ecuador. Refiriéndose a su binomio, señaló: “Gestos como este reflejan el Ecuador real: plurinacional y diverso”.

El candidato manifestó que reconocer las raíces del país no es solo un acto simbólico, sino un camino hacia la justicia y la inclusión. Para él, construir un país más justo comienza por aceptar y valorar su riqueza cultural

Henry Cucalón comentó sobre la inversión y disciplina fiscal

En una reciente entrevista, Henry Cucalón reafirmó su compromiso con la inversión social y la mejora de los servicios públicos. Prometió incrementar la inversión privada para generar más empleo y garantizar educación, salud y seguridad de calidad.

El candidato también enfatizó la necesidad de mantener la disciplina fiscal para asegurar un manejo responsable de los recursos públicos. Subrayó que su gobierno se centrará en fortalecer los pilares básicos de la sociedad ecuatoriana.

Pedro Granja y una denuncia de irregularidades

Pedro Granja utilizó su cuenta de X para denunciar la falta de pago por parte de la Universidad Técnica de Cotopaxi. “Me exigen 50 000 documentos para el trámite y luego me dicen que ‘el Ministerio de Finanzas no les autoriza pagarme’”, escribió.

La Universidad Técnica de Cotopaxi no me paga hace 8 meses.

Me exigen 50.000 documentos para el trámite y luego me dicen que “el Ministerio de Finanzas no les autoriza pagarme”.

— Pedro Granja (@PedritoExtranja) January 15, 2025

Luis Felipe Tillería y propuestas de cambio radical

Luis Felipe Tillería se posicionó como un candidato que busca “resetear” el sistema. Entre sus propuestas, destacó una nueva constitución que mantenga al dólar como moneda oficial, reduzca el sueldo de los políticos y permita la participación de independientes.

Nosotros somos la única candidatura que no busca administrar el sistema corrupto y decadente que ha tenido el Ecuador por los últimos 45 años.



Queremos #resetear el sistema

✅ Nueva constitución, que incluya al dólar como moneda oficial.

— Luis Felipe Tilleria (@LuchoTilleria) January 15, 2025

También propuso convertir a Ecuador en un centro financiero internacional con la llegada de 400 bancos. Su plan busca eliminar lo que denominó como ‘duñocracia’ y reformar la economía para atraer inversión extranjera.

Francesco Tabacchi sobre la alianza con organismos internacionales

Francesco Tabacchi anunció en sus redes sociales una reunión con Lena Savelli, representante de la ONU en Ecuador. Durante el encuentro, abordó temas como corrupción, agroproductividad y seguridad alimentaria. Su compromiso es trabajar con organismos internacionales para fomentar el desarrollo del país.

Tabacchi también propuso un “escuadrón limpieza” para depurar las fuerzas del orden y el sistema judicial. Enfatizó que no tolerará la corrupción dentro de los entes encargados de garantizar la seguridad ciudadana.

Víctor Araus indicó las penas severas y reformas en el IESS de su plan

Víctor Araus utilizó su cuenta de X para proponer la pena de muerte para ciertos delitos graves. También denunció el mal manejo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), comprometiéndose a eliminar su uso como “caja chica” de los gobiernos de turno.

El candidato abogó por reformas estructurales en el sistema de seguridad social, asegurando una gestión eficiente y transparente.

Juan Iván Cueva criticó a la clase política

Juan Cueva compartió un mensaje contundente en un video publicado en su cuenta de X, donde criticó a los principales partidos políticos del país. “Son los corruptos que nos vendieron a las mafias”, expresó.

El candidato promovió un mensaje de renovación y esperanza, destacando que su movimiento busca desafiar el sistema tradicional con propuestas diferentes y cercanas a la gente.