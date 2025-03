El 13 de abril de 2025 se definirá en las urnas a su próximo presidente en la segunda vuelta electoral entre Daniel Noboa y Luisa González.

La contienda está marcada por dos candidaturas con enfoques distintos: el actual mandatario, Daniel Noboa, busca la reelección, mientras que Luisa González aspira a retornar al modelo de la Revolución Ciudadana. En este contexto, ambos han intensificado sus estrategias para captar el respaldo del electorado indeciso.

Desde la primera vuelta, los dos postulantes ajustan sus discursos y enfoques para atraer nuevos sectores. Noboa enfatiza en su gestión gubernamental, destacando acciones en seguridad y economía.

Por su parte, González ha buscado ampliar su base electoral, alejándose parcialmente de la figura de Rafael Correa y apostando por una imagen de estabilidad y cambio.

El inicio de la campaña de segunda vuelta, previsto para el 24 de marzo, marcará una fase determinante para ambos candidatos.

Con la polarización en el electorado y los retos económicos y de seguridad, las estrategias serán clave en la definición del resultado final.

Daniel Noboa mantiene una agenda activa como presidente, enfocándose en temas de seguridad y economía. Ha promovido la cooperación internacional para combatir el crimen organizado y ha impulsado proyectos de infraestructura.

Además, destinó recursos para atender emergencias causadas por el invierno, especialmente en provincias de la costa, donde su apoyo electoral fue sido menor.

Hoy estuvimos en Los Ríos, no desde lejos, no con palabras, sino con hechos. Porque en los momentos más difíciles, un gobierno firme no duda ni espera: responde.



