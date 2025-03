El Departamento de Estado elaboró un plan para cerrar en verano una docena de consulados de Estados Unidos en el extranjero, según The New York Times.

Los consulados estarían principalmente en Europa, y evalúa clausurar muchas más misiones, informó este jueves el mismo Diario.

Según este medio, que cita a funcionarios estadounidenses, algunas oficinas consulares afectadas serían las de Florencia (Italia), Estrasburgo (Francia), Hamburgo (Alemania) y Ponta Delgada (Portugal), además de una en Brasil.

NEW: State Dept. plans to close a dozen consulates and could shutter many more posts, while firing employees. CIA officers worry about losing cover. Edward "Big Balls" Coristine of Elon Musk's DOGE is helping direct cuts. Story w/ @MarkMazzettiNYT: https://t.co/dshOE2M2Cw