El presidente Daniel Noboa propone no permitir el ingreso de celulares a los recintos electorales en la segunda vuelta en Ecuador. Esta será el 13 de abril de 2025.

El actual Mandatario hace este llamado al Consejo Nacional Electoral (CNE) para tener transparencia en las elecciones 2025. Lo dijo este martes, 25 de febrero de 2025.

Daniel Noboa, uso de celulares en la segunda vuelta y la norma

Daniel Noboa es finalista en el balotaje con Luisa González, la candidata de la Revolución Ciudadana. En la primera vuelta, el margen de votos fue estrecho, de menos de un punto.

El pedido del Presidente, al menos hasta el mediodía de este 25 de febrero, no había llegado formalmente al CNE.

El Código de la Democracia no restringe el ingreso de los dispositivos a los recintos en Ecuador. No obstante, de llegar al CNE el Pleno debería tratar la solicitud.

A decir de Daniel Noboa, “el momento en el que no pueden ingresar con celulares al recinto electoral no pueden tomar la foto, entonces no puede haber ni la presión ni la venta del voto”.

El consejero del CNE, José Cabrera, en una entrevista radial, indicó que el organismo electoral no ha recibido ninguna denuncia sobre posibles amenazas a ciudadanas.

Además, Cabrera dijo que solicitaron una reunión con las Fuerzas Armadas para conocer si es necesario tomar alguna acción. La cita estaba prevista para este 24 de febrero, pero no se dio. “Nosotros necesitamos argumentos e información para tomar cualquier decisión”.

El proceso que seguir en el CNE

Medardo Oleas, quien fue presidente del Tribunal Supremo Electoral, recordó que el voto es secreto. “El CNE puede dictar un reglamento y se tiene que decir que para garantizar el derecho al voto ninguna persona puede tomar fotos ni dar a conocer su decisión”.

En esta línea, las garantías de que esta premisa se cumpla permiten que una persona no sea coaccionada para sufragar o, justamente, la compra de votos.

Oleas explicó que para hacer efectiva la prohibición del ingreso de celulares a los recintos no hace falta un pedido formal de Daniel Noboa. Este paso lo puede dar el CNE, con la elaboración y aprobación de un reglamento.

Según el exfuncionario, “el CNE lo puede hacer por iniciativa propia y garantizar que ninguna persona sea extorsionada por haber dado su voto a favor de cualquier preferencia o, lo que es más grave, que se utilice este sistema para vender la decisión de votar por una candidatura”.

El documento, que requiere tres de cinco votos para aprobarse, debe contar con la exposición de los antecedentes para plantear la restricción. Según Medardo Oleas, solo se requiere una instancia para ese paso.