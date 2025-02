Representantes del Bloque de Seguridad se reunieron con miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), este viernes 28 de febrero de 2025, para definir las estrategias que se implementarán en la segunda vuelta electoral, entre ellas, sobre un pedido de prohibición del uso de celulares al votar.

Reunión sobre prohibición de celulares en elecciones

En una breve rueda de prensa sin opción a preguntas, los ministros de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y del Interior, John Reimberg, se refirieron a lo tratado en el encuentro.

Loffredo explicó que en la reunión estuvieron, además de los ministros, jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Comandancia General de Policía. Los representantes conversaron sobre la posibilidad de que se prohibía el uso de celulares al momento de sufragar.

“La reunión ha sido muy fructífera. Hemos tenido dos objetivos claros: el primero, la seguridad de la ciudadanía para que no puedan ser víctimas de sicariato producto de la extorsión a la hora de votar”, mencionó.

“Y el segundo, muy importante, el derecho al voto secreto, libre y voluntario de todos los ecuatorianos”, añadió el funcionario.

Loffredo hace referencia a las denuncias públicas realizadas por el presidente Daniel Noboa y su ministro de Gobierno, José De La Gasca, en días anteriores, sobre una supuesta coacción que habrían ocurrido en las votaciones del 9 de febrero.

Denuncia sobre supuesta coacción de votos

En una entrevista dada al medio de comunicación RTP, el Ministro afirmó que recibió “un sin número de denuncias” en las cuales supuestamente se les exigía a los electores votar por determinados candidatos.

“Me han hecho llegar alertas y denuncias en las cuales les piden que muestren la foto del voto para que nos los manden o les renueven los permisos en la Alcaldía de locales”, comentó.

“Por ejemplo, hay mensajes donde les dicen, este es territorio de Los Lobos, de Los Choneros, y tengo que mostrar el voto, porque si no, ya sabe lo que me pasa“, añadió.

A decir de Daniel Noboa, “el momento en el que no pueden ingresar con celulares al recinto electoral no pueden tomar la foto, entonces no puede haber ni la presión ni la venta del voto”.

CNE definirá decisión en los próximos días

En la reunión de este viernes, el Gobierno entregó información sobre este tema al CNE, para que analicen sobre si se acepta o no el pedido de Noboa.

“Nuestra única razón es que la gente pueda votar libre y voluntariamente, escoger su candidato. El CNE recibió la información, y bueno, nosotros estamos tranquilos (…) ellos sabrán tomar las mejores decisiones (el CNE)”, comentó el Ministro del Interior.

Si bien el Código de la Democracia no restringe el ingreso de los dispositivos a los recintos en Ecuador, el Pleno del Consejo Nacional Electoral definirá el tema en los próximos días.

Ministro de Defensa: ‘Esperamos que la resolución del CNE sea positiva’

“Estamos girando en torno a que el celular no pueda ser usado dentro de la junta receptora del voto. Próximamente, el CNE va a salir con una resolución al respecto. Estamos confiados de que en el Pleno, van a tomar nuestras sugerencias en cuenta y la resolución será positiva“, enfatizó Loffredo.

Daniel Noboa es finalista en el balotaje con Luisa González, la candidata de la Revolución Ciudadana. En la primera vuelta, el margen de votos fue estrecho, de menos de un punto. Ambos candidatos se volverán a enfrentar en las urnas el domingo 13 de abril de 2025.