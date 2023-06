Los tenistas Gonzalo Escobar y Diego Hidalgo seguirán en Europa

Los tenistas ecuatorianos Gonzalo Escobar (izq.) y Diego Hidalgo antes de su participación en el Roland Garros. Foto: Dino García para EL COMERCIO

Kenny Castro, para EL COMERCIO, desde París

No fue el debut esperado el de los tenistas ecuatorianos Gonzalo Escobar y Diego Hidalgo en el torneo Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada.

Escobar, 55 del mundo en dobles, en esta ocasión hizo pareja con el kazajo Andrey Golubev. Los dos cayeron por 6-3 y 7-6, ante los número 1 del mundo, Wesley Koolhof y Neal Skupski.

En tanto que Diego Hidalgo, 109 en el escalafón mundial, hizo dupla con el español David Vega y perdieron 7-6 y 6-4, ante Jamie Murray y Michael Venus.

Tenistas han cambiado de doblistas

Ambos ecuatorianos han tenido que jugar con parejas distintas debido a que sus compañeros habituales están lesionados desde hace algunos meses.

El bosnio Tomislav Brkic, compañero de Gonzalo, y el colombiano Cristian Rodríguez, de Diego Hidalgo, están en proceso de rehabilitación.

Diego Hidalgo hizo un análisis de su experiencia en París. Lo considera un partido raro porque salió con la sensación que la pareja jugó bien.

“Siempre se quiere empezar bien, hubo un poco de dudas, pero después nos recuperamos. A veces por detalles se definen estos juegos”, agregó Hidalgo.

¿A dónde irá Hidalgo?

Diego llegó a París dispuesto a hacer historia. Su experiencia le sirve para impulsarse en lo que se viene en su futuro. Ahora se irá a Alemania a un torneo ATP Challenger 125 y lo hará con Nicolás Barrientos.

Ahora se “viene un camino duro, tengo que ser positivo y mantener la motivación para seguir creciendo”, agregó Hidalgo.

Diego Hidalgo se había reunido 30 minutos una semana atrás con Jamie Murray, quien le había hado algunos ‘tips’ para su futuro. Pero el sorteo lo enfrentó en la primera ronda del Roland Garros.

Al final del partido volvió a hablar con Murray, el 30 de mayo del 2023 en la cancha. “Justo te dije que estabas jugando bien. Eso me recalcó Murray”, reconoció Diego Hidalgo.

¿Cómo le fue a Escobar?

Gonzalo Escobar hizo un análisis rápido de su partido. Dijo que era una decepción porque había preparado su preparación al Roland Garros por varios meses.

El ecuatoriano está consciente que se puede jugar mejor y que se queda con esa tranquilidad de pretender volver al mismo torneo “con mejor nivel”, en el 2024.

Escobar está a la espera de poder ingresar al cuadro de dobles mixtos de París. Y en caso que no lo logre seguirá su gira europea, ahora en césped.

El doblista hizo una evaluación de este primer semestre, el que ha sido con altibajos, por la lesión de su pareja de dobles fija, que se lesionó. Eso ha originado que alterne con otros tenistas.

“Tuvo dos primeros dos años en un buen nivel. Este año me ha costado porque me he estado moviendo con otros (tenistas). “Es hora de buscar consistencia, por lo menos, con quien juego”, finalizó Escobar, en el complejo de París.

