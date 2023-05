Conmebol origina polémica por incluir a Kaviedes en aniversario de FEF

Jaime Iván Kaviedes fue el autor del gol con el que Ecuador clasificó a su primer Mundial. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Una publicación de la Conmebol sobre el aniversario de fundación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) generó polémica en Ecuador. El organismo incluyó a Jaime Kaviedes en un banner.

Este martes 30 de mayo del 2023, la FEF tuvo sus festejos tras 98 años de vida institucional. Por medio de canales digitales, más de un club y organización aprovecharon el motivo para extender su felicitación.



En el caso de la Confederación Sudamericana de Fútbol, esta lo hizo con un afiche en el cual mostró a jugadores contemporáneos y pasados que han vestido la casaca tricolor. A ello le sumó el escudo de la FEF en medio y el nombre de Ecuador.



Quienes estuvieron dentro de la publicación fueron jugadores históricos como: Alberto Spencer, máximo goleador histórico de la Copa Libertadores; Énner Valencia, mayor artillero histórico de Ecuador; Antonio Valencia, primer ecuatoriano en ganar un trofeo internacional en Europa.

En el banner también están Ligia Moreira, capitana de la Selección Femenina; y los mundialistas Álex Aguinaga, Moisés Caicedo y Jaime Kaviedes. Este último desató el debate de la afición entre si debía ser incluido o no.



Una vez que surgió la publicación, el apellido del exdelantero ecuatoriano se volvió tendencia en las redes sociales. Esto debido a las opiniones divididas entre quienes consideraban o no que el oriundo de Santo Domingo haya sido incluido.



En la publicación, los usuarios cuestionaron el que no se haya puesto a jugadores como Agustín Delgado o Édison Méndez.

¿Qué logró Jaime Kaviedes con Ecuador?

El 'Nine', en su momento, llegó a ser el delantero con la mayor cantidad de goles anotados en una sola temporada en el mundo. En 1998, el ariete marcó 43 tantos con Emelec en una campaña.



Con la Selección de Ecuador, Jaime Kaviedes marcó el gol de la clasificación al primer Mundial de Ecuador, el del 2002. Su tanto puso el empate ante Uruguay en el Olímpico Atahualpa que selló el boleto hacia Corea-Japón.



Dentro del combinado nacional también estuvo presente en el Mundial de Alemania 2006, donde le anotó a Costa Rica en la victoria que aseguró los octavos de final. Con la escuadra anotó 15 goles en 55 duelos.

Otro debate por la publicación

El tema de Kaviedes no fue el único que levantó polvareda, sino la cantidad de años que se le dieron a la FEF. Los mensajes que llegaron evocaban los 98 años por la fundación en 1925, sin embargo, aquel no fue el establecimiento de la entidad como tal, aunque se lo reconoce por su antecesor.



Antes de que se establezca la Asociación Ecuatoriana de Fútbol en 1966 y la FEF en 1978, la Selección de Ecuador compitió bajo el cobijo de Fedenador, la Federación Deportiva Nacional de Ecuador, la cual yace desde 1925. Al momento en el que la rama del balompié pasó a tener su propio ente rector, Fedenador se mantuvo y ambas funcionaron como organizaciones independientes.

