Ecuador tiene un planteamiento tímido cuando juega de visita

Redacción Guayaquil

La selección ecuatoriana tiene un mal rendimiento fuera de casa, durante las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022. La Tri se muestra timorata y desordenada cuando debe afrontar los partidos de visitante, por lo que solo consiguió tres de los 15 puntos que disputó.

El único partido que Ecuador ganó fuera de su reducto fue ante Bolivia, en noviembre del 2020. Los partidos contra Brasil, Argentina, Uruguay y Venezuela, los perdió mostrando un pobre rendimiento en ataque y defensa.

Gustavo Alfaro, entrenador de la selección busca sacar su arco en cero y resta potencia defensiva, cada vez que la Tri actúa de visitante. La intención es la misma ya sea ante selecciones grandes, rivales directos o los colistas de la eliminatoria.

Estos fueron los resultados de Ecuador fuera de casa:

Argentina: Ecuador perdió 1-0, fue su primer partido de las eliminatorias. En ese juego, Alfaro apostó por un equipo defensivo, con poca aparición de los laterales, incluso, uno de ellos fue Érick Ferigra, que generalmente actúa como zaguero central. Ese día, la Tri solo tuvo un remate al arco. Tuvo además tres volantes centrales y un solo delantero.

Bolivia: La Tri se sintió superior a su rival y lo derrotó por 3-2. Fue el único juego en el que la selección se mostró ofensiva en su propuesta fuera de casa. Aun así, Alfaro alineó a un solo delantero en este juego.

Brasil: El triunfo fue de 2-0 para los locales. Nuevamente Ecuador no remató al arcó de su rival. Alfaro apostó, otra vez, por un esquema de tres volantes centrales y un solo delantero, que no logró controlar ni dañar a los brasileños.

Uruguay: Era un rival directo y Alfaro apostó a no perder, su previsión no tuvo efecto y la Tri cayó en el último minuto por 1-0. Ecuador sí generó acciones de peligro, pero no las concretó. Para este juego, la Tri alineó con una línea de tres zagueros centrales y otra línea de tres volantes de marca, para dejar a un solo hombre en ofensiva.

Venezuela: La Tri estaba obligada a sumar una nueva victoria de visita, pues en frente tenía al último equipo de la clasificación. La derrota 2-1 impidió que la Tri se consolide en la zona alta de la tabla. En este juego, Alfaro se decantó nuevamente por una línea de tres centrales y un solo delantero; el gol ecuatoriano fue de penal.