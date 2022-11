¿Cuándo sale la lista de convocados de Ecuador para Mundial Qatar 2022?

Imagen referencial. Este lunes se conocerá la lista de convocados para el Mundial Qatar 2022. Foto: Facebook La Tri

Redacción Elcomercio.

El entrenador de la Selección de Ecuador, Gustavo Alfaro, dará a conocer este lunes 14 de noviembre de 2022 la lista de convocados del ‘Tricolor’ para el Mundial de Qatar 2022.

Para los seguidores está pendiente conocer si Alfaro decidirá llevar a Byron Castillo al Mundial, tras la polémica del TAS.

Además, desde el Federación Ecuatoriana de Fútbol han compartido el cronograma de actividades de la selección.

El próximo 16 de noviembre, el DT Alfaro y el capitán tendrán varias entrevistas y el 17 habrán otras entrevistas con dos jugadores más. Mientras que el 19 de noviembre se organizará una rueda de prensa.

También desde el 16 hasta 19 de noviembre habrán entrenamientos para finalmente el 20 de noviembre jugar el partido inaugural del Mundial.

¿Cuándo debuta la Selección de Ecuador en el Mundial Qatar 2022?

La selección ecuatoriana será una de las primeras en participar en el Mundial Qatar 2022, según se puede observar en el fixture que publicó la FIFA.

Ecuador vs. Qatar – 21/11 – 11:00 a.m. – Estadio Al Bait

Ecuador vs. Países Bajos – 25/11 – 11:00 a.m. – Khalifa International

Ecuador vs. Senegal – 29/11 – 11:00 a.m. – Khalifa International

¿En qué canales de Ecuador puedo ver el Mundial Qatar 2022?

Si está en Ecuador, la transmisión del Mundial Qatar 2022 irá por las señales de DirecTV Sports, Teleamazonas y El Canal del Fútbol.

Visita nuestros portales: