El técnico Gustavo Alfaro pedirá a sus dirigidos mayor juego ofensivo

La falta de gol de la Tricolor Nacional le “ocupa”, pero no le “preocupa” al técnico Gustavo Alfaro. Así lo afirmó luego del último encuentro amistoso frente a Irak, antes del debut en el Mundial de Qatar.

El sábado, en el estadio Metropolitano de Madrid, sumó su tercer empate 0-0 consecutivo.

“La ansiedad es un estado de ánimo que se trabaja. El gol depende de la confianza, la búsqueda, la fe y la convicción. Por más que quieras ir más rápido, no quiere decir que llegues a tiempo. Necesitamos atravesar los momentos como lo estamos haciendo. Insisto, me ocupa, pero no me preocupa. Más allá de que nos gustaría ganar 5-0 todos los partidos, llegamos bien al Mundial”, dijo en rueda de prensa.

Quiere forzar jugadas

Que sus pupilos generen más acciones de peligro y que mantengan el balón en verticalidad es la prioridad del estratega Gustavo Alfaro y en eso, precisamente, trabajará con el equipo en los siguiente días.

Más allá del deseo de marcar goles, el objetivo de los duelos preparativos era detectar las ‘falencias’ y corregirlas para llegar en óptimas condiciones a la cita mundialista, que arrancará el próximo 20 de noviembre, con el partido entre Qatar y la Selección Nacional de Ecuador.

“Me gustaría tener más contundencia y generar más juego ofensivo. Que traslademos la tenencia de balón en verticalidad y forzar jugadas. Es algo a mejorar y trabajar, que no pasa por un nombre propio y sí por estado de forma”, dijo.

Añadió, “si no metemos goles no vamos a pasar de fase, pero Francia salió campeona convirtiendo dos goles en la fase de grupos; el tema está en la solidez y el equilibrio”.

Plantel comprometido

Pese a la falta de gol, el DT y el plantel de jugadores están optimistas y seguros de cumplir con una buena actuación en el Mundial.

Según el estratega tricolor, sus pupilos están muy comprometidos y eso, justamente, se ha visto en los cotejos amistosos. El sábado, sobre todo en el segundo tiempo, Ecuador sometió a la selección de Irak, que tuvo a su golero como la gran figura.

“¿No tenemos que ir al Mundial porque no metimos goles? Lo positivo es el compromiso que tiene el plantel y todo lo que luchamos. Surgimos de un lugar del que nadie creía; nunca vendimos fantasías o espejitos de colores.

Prometimos humildad y trabajo. Que Ecuador sea campeón del Mundo es difícil. Tenemos a jugadores jóvenes que están creciendo y no tengo duda de que estos chicos van a hacer cosas enormes. Vamos a ser un equipo difícil para cualquiera, no tengo duda”.

Lista de jugadores

Hoy se conocerá la lista de los 26 jugadores que viajarán a Doha para disputar el Mundial. La presencia de Byron Castillo es una verdadera incógnita, luego de la sanción del TAS y de su lesión: en el juego frente a Irak, el lateral ecuatoriano recibió un fuerte golpe. Ayer se esperaban los resultados de una resonancia para descartar un problema óseo.

También es duda la presencia de Carlos Gruezo, lesionado en un partido entre el Augsburgo y el Bochum.

Sobre eso, el DT Alfaro mencionó: “Este era un partido incómodo para jugarlo. Por la fecha, por el plantel a medias, por la proximidad del inicio de la Copa del Mundo y la cabeza está puesta ahí… ojalá no nos provoque ningún lesionado, eso pensábamos”.

Sed de gloria

La Selección de Ecuador enfoca su cuarta participación en una fase final mundialista dispuesta a hacer historia y a completar su mejor participación, con un grupo dirigido por el argentino Gustavo Alfaro, que mezcla atrevimiento y sobriedad.

20 años después de estrenarse en una Copa del Mundo, en el Corea-Japón 2002, la Tri no solo trata de alcanzar los octavos (su mejor participación, en Alemania 2006), sino dar un salto de calidad tras una clasificación sobria, en la que finalmente alcanzó la cuarta plaza de las eliminatorias sudamericanas.

El estratega está convencido de que con su plantel de jugadores logrará una destacada participación. Los futbolistas también se han hecho eco de aquello. Uno de ellos fue el golero Alexander Domínguez.

