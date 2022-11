Gustavo Alfaro trabaja en la confianza de los delanteros ante la falta de gol en la Tri

Al fondo, el DT Gustavo Alfaro observa el desempeño de la selección de Ecuador que igualó 0-0 ante Irak en Madrid, el 12 de noviembre del 2022. Foto: EFE

Redacción Bendito Fútbol (I)

El técnico Gustavo Alfaro restó importancia a la falta de gol en la selección de Ecuador. Ante Irak, en el amistoso disputado en Madrid este 12 de noviembre del 2022, la Tri igualó 0-0. Los goleadores no han marcado en los últimos tres cotejos amistosos y ya son más de cinco meses sin que la afición grite un gol del combinado nacional.

Ante Irak fue la tercera igualdad sin goles de forma consecutiva y la cuarta en los últimos cinco partidos amistosos.

Es más, el equipo nacional lleva solo dos goles en los seis amistosos que disputó como preparación para el Mundial. Lo rescatable es que se mantuvo la valla invicta.

Ecuador debutará en el Mundial Qatar 2022 en solo ocho días, el 20 de noviembre del 2022, ante el equipo anfitrión.

Gustavo Alfaro sobre la falta de gol en Ecuador

“La ansiedad es un estado de ánimo que se trabaja. El gol depende de la confianza, la búsqueda, la fe y la convicción. Por más que quieras ir más rápido, no quiere decir que llegues a tiempo. Necesitamos atravesar los momentos como lo estamos haciendo. Insisto, me ocupa, pero no me preocupa. Más allá de que nos gustaría ganar 5-0 todos los partidos, llegamos bien al Mundial”, expresó Gustavo Alfaro en Rueda de prensa.



Así mismo, el estratega reconoció que le gustaría que el equipo tenga más consistencia y generar mayor juego ofensivo.



"Es algo a mejorar y trabajar, que no pasa por un nombre propio y sí por estado de forma. Pero más que preocupación, es ocupación. Sabemos que si no metemos goles no vamos a pasar de fase, pero Francia salió campeona convirtiendo dos goles en la fase de grupos; el tema está en la solidez y el equilibrio”, amplió.



Finalmente, Gustavo Alfaro destacó el comportamiento del equipo y el compromiso que se siente a pocos días para afrontar la cuarta Copa del Mundo de Ecuador.



"Surgimos de un lugar del que nadie creía; nunca vendimos fantasías o espejitos de colores. Prometimos humildad y trabajo. Que Ecuador sea campeón del Mundo es difícil. Tenemos a jugadores jóvenes que están creciendo y no tengo duda de que estos chicos van a hacer cosas enormes en Ecuador. Vamos a ser un equipo difícil para cualquiera, no tengo duda”, completó.

Los partidos amistosos antes del Mundial

Ecuador 0-0 Irak, 12 de noviembre del 2022

Ecuador 0-0 Japón, 27 de septiembre del 2022

Ecuador 0-0 Arabia Saudita, 23 de septiembre del 2022

Ecuador 1-0 Cabo Verde, 11 de junio del 2022

Ecuador 0-0 México, 5 de junio del 2022

Ecuador 1-0 Nigeria, 2 de junio del 2022

Ante Cabo Verde el gol del triunfo de Ecuador lo convirtió Jordy Caicedo de penal.

Contra Nigeria, el gol lo marcó Pervis Estupiñán. En ese encuentro hubo una invasión de cancha.

