EN VIVO: Ecuador juega contra Irak en Madrid

Ibrahim Alkaabawi (arriba), de Irak, intenta superar a Diego Palacios (abajo) y Romario Ibarra de la selección de Ecuador en Madrid, el 12 de noviembre del 2022. Foto: EFE

Redacción Deportes

La selección de Ecuador realiza su último partido de preparación antes del Mundial Qatar 2022. La Tricolor del DT Gustavo Alfaro juega ante Irak en Madrid, España, este 12 de noviembre del 2022.

El cotejo está igualado 0-0, al final de un primer tiempo brusco con varios jugadores ecuatorianos que recibieron reiteradas faltas por parte de sus rivales.

Durante esta primera parte del encuentro la Tricolor dominó las acciones y generó las opciones más claras para anotar. Ángel Mena y Romario Ibarra se destacaron en la generación de juego ofensivo.

El primero tiempo fue brusco, sobre todo por parte del elenco de Irak. Las reiteradas faltas incluso originaron que Byron Castillo dejara la cancha antes de los 35 minutos. En su lugar ingresó el defensa Robert Arboleda.

Castillo recibió una dura barrida por parte de un rival y se vio obligado a dejar el campo de juego.

Solo unos minutos después se registró otra dura acción en contra de Félix Torres, quien recibió una patada en el muslo por parte de un jugador de Irak.

Por fortuna, el defensa del Santos Laguna de México pudo continuar el partido.

Se trata de la última evaluación oficial antes del partido inaugural de la Copa del Mundo. El 20 de noviembre del 2022, Qatar y Ecuador disputarán el primer partido del Mundial.

El encuentro ante Irak se disputará en el estadio estadio Cívitas Metropolitano del Atlético de Madrid.

En esa ciudad está concentrada una parte del equipo ecuatoriano que jugará en el Mundial. El DT aún no entrega el listado de convocados. Se ha anunciado que se lo hará el lunes 14 de noviembre del 2022.

La alineación de Ecuador ante Irak

Alexander Domínguez

Byron Castillo

Félix Torres

Xavier Arreaga

Diego Palacios

Alan Franco

Jhegson Méndez

José Cifuentes

Ángel Mena

Romario Ibarra

Michael Estrada

La presencia de Byron Castillo en el 11 titular para enfrentar a Irak entró en duda luego que Pascual Del Cioppo, embajador del Ecuador ante el Estado de Qatar, adelantó que el actual jugador del León de México no sería convocado por Gustavo Alfaro. No obstante, sus comentarios no estaban basados en información oficial según él mismo aclaró.

¿Dónde ver el partido de la selección de Ecuador vs. Irak?

El Canal del Fútbol anuncia la transmisión del partido amistoso entre la selección de Ecuador e Irak

Se lo podrá apreciar con la modalidad 'Pague por Ver'. Hay varias alternativas: TV Cable, Claro TV, CNT y DirecTV. También en YouTube.

Otra opción para seguir el partido entre la selección de Ecuador e Irak es la transmisión de Radio La Red, en 102.1 FM en Quito.

Los partidos de Ecuador en el Mundial

El 20 de noviembre del 2022, la selección de Ecuador debutará en el Mundial contra la anfitriona Qatar.

El 25 de noviembre del 2022 se enfrentará a Países Bajos.

El 29 de noviembre, la Tri cerrará su participación en el Grupo A ante Senegal.

Gonzalo Plata antes del partido entre Ecuador e Irak en Madrid. Foto: @LaTri

Visita nuestros portales: