Brighton vs. Liverpool y otros partidos con jugadores ecuatorianos en el exterior

Moisés Caicedo, jugador del Brighton que se medirá ante Liverpool el 14 de enero del 2023. Foto: @OfficialBHAFC

Redacción Bendito Fútbol (I)

Los jugadores ecuatorianos que militan en el exterior tendrán una nueva jornada oficial de partidos, entre el 13 y el 16 de enero del 2023. Sobresale el cotejo Brighton vs. Liverpool.

Uno de los encuentros más esperados será el del Brighton & Hove Albion con Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán y Jeremy Sarmiento ante Liverpool, en el Falmer Stadium en la fecha 20 de la Premier League.

El compromiso se jugará el sábado 14 de enero del 2023 desde las 10:00.



Tanto para el Brighton & Hove Albion y el Liverpool este partido se torna de vital importancia en su intención de clasificar a los torneos europeos en la temporada 2023/24.

Brighton vs. Liverpool en la clasificación

El Brighton & Hove Albion marcha octavo en la tabla de posición con 27 puntos, mientras que el Liverpool es séptimo con 28. Un triunfo de los locales los acercará más a su objetivo y los ratificaría como una de las sorpresas de la Premier League.



El mismo sábado, pero desde las 08:00, un necesitado Valladolid de Gonzalo Plata recibe en el estadio José Zorrilla al Rayo Vallecano en la fecha 17 de la Liga española.



Sumar los tres puntos para el Valladolid es un objetivo primordial que debe cumplir, puesto que en la tabla de posiciones ocupa la casilla 15 con 17 puntos, tan solo a dos puntos del Cádiz que está en puestos de descenso directo.



En México el Torneo Clausura poco a poco toma vuelo. En la segunda fecha se destaca el debut del León de Byron Castillo y Ángel Mena, luego que en la primera fecha no lo pudieron hacer por los hechos de violencia desatados por la detención del narcotraficante Ovidio Guzmán.



El León recibirá el lunes 16 al Necaxa en condición de local. El duelo está pactado para las 22:05.

​

Premier League

14 de enero

10:00 Brighton vs. Liverpool

​

Liga española

14 de enero

08:00 Valladolid vs. Rayo Vallecano

​

Liga belga

14 de enero

14:45 Genk vs. Zulte Waregem

​

15 de enero

07:30 Brujas vs. Anderlecht

12:30 Union Saint-Gilloise vs. Antwerp

​

Liga MX

13 de enero

20:05 Atlético San Luis vs. Guadalajara

22:05 Puebla vs. Querétaro

​

14 de enero

18:00 Cruz Azul vs. Monterrey

20:05 Juárez vs. Tijuana

22:05 Santos vs. Pumas

​

15 de enero

20:05 Tigres vs. Pachuca

​

16 de enero

22:05 León vs. Necaxa

​

¿Dónde verlos?

