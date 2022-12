Barcelona SC empieza su pretemporada sin refuerzos confirmados

Luca Sosa se apunta como estelar en Barcelona para el partido ante Aucas, la primera final del campeonato ecuatoriano. Foto: Barcelona SC

Redacción Deportes

Los jugadores de Barcelona SC deben presentarse para el inicio de la pretemporada, la tarde de este 1 de diciembre de 2022. El club aún no ha oficializado fichajes para el 2023.

Según se pudo conocer, el plantel de Barcelona debe presentarse a las 16:00 en el estadio Monumental, para iniciar con los chequeos de pretemporada. Se armaron grupos para que el proceso sea mejor coordinado.

Barcelona terminó la temporada 2022 como subcampeón, tras perder en las finales ante Aucas. Con eso, se aseguraron un cupo para la fase de grupos de la Copa Libertadores, que se inician en marzo próximo.

Jugadores se reintegran a Barcelona tras préstamos

La tarde de este 30 de noviembre llegaron a Guayaquil William Riveros y Mario Pineida, para presentarse a la pretemporada del equipo. Ellos estuvieron a préstamo en clubes del exterior durante la última temporada.

Riveros se fue a Cerro Porteño, mientras que Pineida estuvo en Fluminense. Ninguno logró consolidarse y regresan a Barcelona para cumplir con su contrato. El entrenador Fabián Bustos debe decidir si los mantendrá en el plantel.

Barcelona no ha concretado fichajes

La directiva de Barcelona todavía no ha oficializado la llegada de jugadores para reforzar al plantel. El equipo guayaquileño mantiene una crisis económica, con un pasivo acumulado de USD 50 millones.

Por el contrario, se habla de la salida de jugadores que fueron titulares en el plantel subcampeón. Jonathan Perlaza regresaría al Querétaro, pues Barcelona no ha hecho efectiva la opción de compra; así mismo, Carlos Rodríguez no renovaría porque los toreros no llegan a un acuerdo con Liga de Quito, dueño de su pase.

