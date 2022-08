La Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe asumen nuevas competencias

La jornada se llevó a cabo este miércoles 3 de agosto en Quito. Foto: Twitter @SEIBE_Ec

Yadira Trujillo (I)

La Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y Etnoeducación (Seibe) adquirió completa autonomía este miércoles 3 de agosto del 2022. El Ministerio de Educación trasladó todas las competencias de ese sistema, entre ellas la contratación y concursos de docentes, la adquisición de uniformes y de textos escolares, con pertinencia cultural para los pueblos y nacionalidades del país.

Con una ceremonia de purificación arrancó el Encuentro para la autonomía de la educación intercultural bilingüe y la etnoeducación. La realizó la nacionalidad Tsáchila. Al evento que se realizó en el Ministerio de Educación, en Quito, acudieron líderes estudiantiles y representantes de las 14 nacionalidades de Ecuador.

Rómulo Antún, secretario de Educación Intercultural Bilingüe, dijo que la autonomía se traducirá en más trabajo, eficiencia y personal técnico de pueblos y nacionalidades en territorio. Además señaló que intentarán acortar la brecha de la educación pública que existe entre la ciudad y las comunidades. “No triunfa Rómulo Antún sino los niños y niñas, que sin conocernos esperan mucho de nosotros”.

Antún dice que, legalmente, la Conaie no puede pedir su salida de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe como anunció el dirigente de Educación de esa organización, Franklin Casicana.



El secretario agradeció al expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, quien estuvo presente en el encuentro. Antún dijo que Vargas inició la travesía para la consecución de la autonomía. “Él confió en esta persona”.

Nuevas competencias de la Seibe

La ministra de Educación, María Brown, dijo que la autonomía permitirá pensar en la diversidad étnica y cultural, salvaguardar el patrimonio cultural y el respeto a la identidad. “Implica la plena independencia administrativa, técnica y financiera de la Seibe".

La duplicación del presupuesto hace que esta cuente con los recursos para contratar personal que pueda ejercer estas responsabilidades, asegura la ministra. El traslado de competencias incide en 155 818 estudiantes que conforman el sistema.

El Ministerio traslada a la Seibe la administración de los centros educativos interculturales bilingües. Eso implica la responsabilidad de dar mantenimiento, equipamiento, mobiliario, a las 1 736 instituciones educativas. La Secretaría también podrá intervenir en la infraestructura de los planteles.

Además, la Secretaría asume la contratación de los docentes y demás personal para las instituciones educativas interculturales bilingües. 9 124 docentes pasan a la nómina de la Seibe y esta será responsable desde el pago de salarios hasta los concursos de méritos y oposición.

Capacitación, uniformes y alimentación

La Seibe también estará encargada de realizar contratos y procesos de formación específicos para los docentes. La ministra Brown dijo que el ministerio también los ofertará. “Los docentes podrán acceder a ambas opciones de formación”.

Otra responsabilidad será la elaboración de textos con pertinencia cultural y en las lenguas correspondientes. Estos serán complementarios al Moseib, dijo Brown. El secretario Antún pidió que, en un primer momento, los alumnos reciban los libros del Ministerio y estos se complementen con los que hará la Seibe, mientras se fortalece el proceso.

La Secretaría también deberá encargarse de la compra de uniformes de las instituciones, con pertinencia cultural. Lo mismo con la alimentación escolar. La ministra dijo que en este último caso será un proceso progresivo.

La gestión arrancó con tres ejes

El titular de la Seibe dijo que inició su gestión con tres ejes. El primero fue que la educación bilingüe sea parte de la ley y no solo un decreto. Esa propuesta fue presentada a la Asamblea y el 80% se aprobó, asegura.

La segunda propuesta fue que la Seibe tenga la jurisdicción que acaba de conseguir. Y la tercera fue conseguir recursos internacionales para que los abuelos regresen a las aulas a dar las clases, no de matemáticas, sino de la cosmovisión y artesanías. “Si Dios y ustedes me permiten lo conseguiré”

Antún dijo que se contrató a 36 profesionales de diferentes nacionalidades y pueblos para la aplicación del nuevo modelo de gestión. Luego se contratará a asesores educativos, que pertenezcan a las nacionalidades y pueblos para que se aplique el Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (Moseib).

Además, señaló que han coordinado con el Consejo Nacional Electoral (CNE) para que se designe a los miembros del Consejo Plurinacional de Educación Bilingüe como lo establece la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). Entre sus funciones estará la responsabilidad de nombrar al nuevo secretario o secretaria. Los miembros serán de cada una de las 14 nacionalidades, incluido el pueblo afroecuatoriano y el montubio.

‘No me aferro al cargo’, dice Antún

El titular de la Seibe dijo que la Conaie no puede disponer su salida como lo anunció Franklin Casicana, dirigente de Educación de la organización indígena. Antún señala que será el Consejo Plurinacional el que tome esa decisión. “Yo llegué a este cargo, algún rato debo irme, no me aferro. Dejaré haciendo todo lo posible para que el nuevo secretario no tenga problemas y que todo se enmarque en la ley”

En sus declaraciones, Casicana dijo que tanto Antún como las autoridades de libre remoción de la Seibe “no están respondiendo a los pueblos y nacionalidades sino a la política que está imponiendo el Ministerio de Educación”. Antún respondió que siempre va a seguir las líneas del Gobierno. “Cuando me quieren dar la autonomía, cómo no seguirlas”.