Usuarios reportan problemas con Instagram

Varios usuarios de la red social Instragram reportaron problemas este jueves 26 de mayo de 2022, por imposibilidad de acceso a la plataforma.

Según Downdetector –la plataforma que recopilan comentarios sobre el funcionamiento de diferentes plataformas– se conoció que los problemas surgieron este jueves antes de las 9:00 y pasadas las 11:00.

El 50% de usuarios manifestó tener problemas en la aplicación en general, el 36% de ellos indicó que la red social no respondió al iniciar sesión y el 14% que no podían cargar contenido ni imágenes.

Además, la misma plataforma señala que los usuarios presentaron inconvenientes la noche del miércoles 25 de mayo a las 21:00.

Hasta el mediodía del jueves, la red social no ha lanzado un comunicado al respecto sobre la caída de la red social.

Otros medios internacionales, también reportaron los malestares de los usuarios, quienes se percataron que algo iba mal cuando no pudieron usar los filtros y la página principal se encontraba vacía por lo tanto no podían ver las fotografías que han sido compartidas.

Instagram anunció el miércoles 25 de mayo que está preparando uno de los mayores cambios visuales. La aplicación tendrá íconos más brillantes y para ello ha desarrollado su propio tipo de letra y está enfocada en el creador. .

