La adaptación cinematográfica de la novela de Colleen Hoover, ‘Romper el Círculo‘, protagonizada por Blake Lively y Justin Baldoni, ha generado un fenómeno en las redes sociales. Los espectadores están compartiendo sus frases favoritas de la película en plataformas como X y Threads.

La película narra la historia de Lily Bloom, interpretada por Lively, una mujer que busca superar un pasado marcado por la violencia doméstica para construir una nueva vida. Al mudarse a Boston y abrir su propia florería, Lily se enamora de Ryle Kincaid, un encantador neurocirujano.

Más noticias

Sin embargo, cuando su primer amor, Atlas Corrigan, regresa a su vida, Lily se ve envuelta en un triángulo amoroso que la obliga a confrontar sus traumas y tomar decisiones difíciles.

No es una comedia romántica

La trama, que aborda temas tan sensibles como la violencia doméstica, el amor, la pérdida y la superación personal, ha resonado profundamente en el público. Los espectadores se han identificado con los personajes y sus luchas, lo que ha generado una gran conexión emocional con la película.

“¿Qué le dirías a tu hija si te dice que la persona que ama le hace daño?”, es una de las frases de Romper el círculo que compartió la usuaria @ahurtbitch_ en X. “Cuando alguien te hace daño, no dejas de amarlo de un momento para el otro. No son las acciones lo que más duele, es del amor. Si no hubiera amor mezclado en la ecuación, el dolor sería más fácil de soportar”, compartió Alejandra Rivera en esa misma plataforma.

🧵🌸💖 Frases de romper el círculo que no salen de mi cabeza: pic.twitter.com/J92nWBY43e — Alejandra Rivera 💕 (@gariverav) August 14, 2024

Romper el círculo 🥺 pic.twitter.com/9AJWJddN0K — ʟᴜɪs ᴍɪɢᴜᴇʟ ᴘᴀʟᴀᴄʏᴏs' (@SkyyPalacios) August 12, 2024

Entre las frases más compartidas en redes sociales destacan aquellas relacionadas con la superación personal, el amor propio y la importancia de romper con los patrones tóxicos. Los usuarios están utilizando estas frases como fuente de inspiración y como una forma de conectar con otros que han vivido experiencias similares.

para todas mis niñas que batallan con repetir patrones, vayan a ver romper el círculo hoy mismo pic.twitter.com/2dEoPbyP60 — Nato (@Nat_160) August 13, 2024

La tendencia de compartir citas de ‘Romper el Círculo‘ ha generado un debate en torno a la representación de la violencia doméstica en el cine. Muchos espectadores han elogiado la película por abordar este tema de manera realista y sensible, mientras que otros han expresado su preocupación por posibles romantizaciones o simplificaciones del problema.

Gracias “romper el círculo” por confirmarme que la frase más cliché de las personas que te hacen el daño del mundo es “no volveré a hacerlo, iré a terapia” — REBE (@rebeccaag03) August 11, 2024