Investigadora ecuatoriana fue elegida como representante de la región en organismo mundial

Patricia Castillo-Briceño fue elegida este 5 de julio de 2021 como la representante de América Latina y el Caribe para la Organización para las Mujeres en Ciencia para el Mundo en Desarrollo (OWSD). Esta investigadora ecuatoriana obtuvo el voto de las científicas de la región para ser parte de la mesa directiva hasta 2025.

Castillo-Briceño explica que cada cuatro años se nombra a una nueva representante por región. Junto con ella, fueron elegidas otras tres investigadoras de África, países árabes y Asia Pacífico.

Para acceder a esta nominación, es necesario que las candidatas sean integrantes titulares. Deben demostrar un perfil de investigación, contar con un título de cuarto nivel y aprobar la fase de registro.

Una vez que son aceptadas, es indispensable que cuenten con el apoyo de sus colegas de otros países de la región. Este es uno de los puntos que resalta la investigadora ecuatoriana, ya que su elección demuestra que logró el respaldo de las científicas de América Latina y el Caribe.

We are thrilled to announce that @fortunatefari1 (Zimbabwe), @ShymaaEnany (Egypt), Hasin Anupama Azhari (Bangladesh) & @Pcasbri (Ecuador) have been elected as Regional Members for OWSD Ex. Board (2021-2025). Congratulations!!! And a big thank you to all our members who voted! pic.twitter.com/s473a6S8MA