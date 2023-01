Profesor neerlandés predice que Internet se acabará pronto

El experto dice que la adicción a las redes sociales será un aspecto implicado en la supuesta caída del Internet. Foto: Institute of Network Cultures. Amsterdam University of Applied Sciences

Redación Elcomercio.com

Un conocido teórico de Países Bajos generó polémica al afirmar en uno de sus ensayos que el servicio de Internet desaparecerá pronto y que las personas se verán obligadas a abandonar su adicción a la tecnología.

'Extinction Internet' es el nombre que recibe el trabajo del profesor Geert Lovink, de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Ámsterdam (Auas).

Según este científico, la idea de perder la conexión a Internet puede parecer inconcebible, sobre todo para los jóvenes que están tan familiarizados con el servicio. Sin embargo, considera necesario hacer una vista hacia el futuro con espíritu crítico.

Lovink señala que llegará un momento en que todo el mundo se cansará de estar conectado a la Internet, debido a que los aspectos negativos superarán a los buenos y la gente se alejará del referido servicio.

También se refiere a que el precio que los usuarios acostumbran pagar por usar Internet es cada vez más alto, lo que se hará impagable y volverá la red un medio inviable.

"Incluso los usuarios ‘normales’ tienen que pagar cada vez más un precio por nuestra gran dependencia de Internet y nuestra adicción a las redes sociales y las aplicaciones", indica en su escrito.

Además, enfatiza en las consecuencias para la salud, que van desde la dismorfia corporal (preocupación obsesiva por un defecto físico autopercibido), los trastornos de ansiedad que padecen algunos jóvenes hoy en día, hasta la pérdida o disminución de algunas funciones cognitivas, producto de la tecnología.

"Puede llegar un momento en que eso ya no sea posible, después de lo cual las consecuencias adversas ya no podrán controlarse. Internet se dirige hacia un punto de no retorno, y probablemente las grandes tecnológicas también sean ya conscientes de ello. Mark Zuckerberg se ha alejado de sus plataformas de medios sociales y ha lanzado Meta, como si no pasara nada y pudiéramos empezar de nuevo, pero está claro que ya está roto", afirma el profesor neerlandés.

Visita nuestros portales: